El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha assegurat aquest divendres que els casos de persones amb situació de vulnerabilitat atesos per Càritas o pel Govern no estan augmentant malgrat l'augment dels preus dels lloguers, sinó tot al contrari. El ministre ha assegurat que el nombre de persones ateses s'ha reduït a la meitat en els últims dos anys. Amb tot, Espot ha volgut deixar clar que en cap cas nega la realitat del problema, ja que reconeix que si la part dels ingressos dels ciutadans destinats a habitatge augmenta, això comporta menys recursos per a altres necessitats.

Precisament, Xavier Espot ha recordat que està ultimant l'elaboració d'un projecte de llei de mesures urgents per pal·liar aquest problema, i que ja ha tancat les modificacions que es volen fer a la Llei d'arrendaments de finques urbanes i a la Llei del sòl. Pel que fa a les mesures de caràcter fiscal, dilluns mantindrà una reunió amb el director general de Tributs i Fronteres i amb un expert fiscalista per posar-hi fil a l'agulla, tot plegat per complir amb el termini amb el qual s'ha compromès a presentar la llei: la setmana vinent.

El ministre, no obstant, també ha alertat que “el que no podem fer és generar falses expectatives, i no hi ha remeis miraculosos ni aquí ni arreu”. Tot i això, considera que “hem triat un còctel variat i complet de mesures” que, depenent del tipus que siguin, tindran un “impacte significatiu” a curt, mitjà o llarg termini, per aconseguir que hi hagi més oferta d'habitatges de lloguer i que tant l'escassetat de pisos com l'increment de preus “passin a la història”.