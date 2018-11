Per tal de facilitar l'entrada i la sortida del centre del poble pel carrer Isidre Valls un cop estigui acabat el nou tram del vial, el comú de Sant Julià de Lòria proposa al Govern ubicar un punt rodó a l'alçada d'aquest mateix carrer, just sobre del futur pont que connectarà el vial de desviació del trànsit amb l'avinguda Francesc Cairat (l'enllaç nord). La voluntat, tal com han explicat fonts comunals, és permetre que un vehicle que vagi en direcció Espanya per la CG1 pugui entrar directament al centre del poble per Isidre Valls i que aquells cotxes que surtin d'aquest carrer puguin agafar el tram del nou vial, sense haver-se de desplaçar fins a la rotonda de la plaça Laurèdia. Cal recordar que actualment el gir a l'esquerra sortint del carrer Isidre Valls ja està prohibit.

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, va presentar fa dues setmanes les obres que es realitzaran a l'enllaç nord del vial, amb una durada prevista de 15 mesos i que el període d'exposició pública ja va finalitzar. El projecte conjunt de desviament de trànsit a Sant Julià de Lòria ja preveu instal·lar un punt giratori a l'enllaç sud, al pont de Fontaneda, però no contempla la instal·lació d'una rotonda ni la possibilitat d'entrar i sortir del carrer Isidre Valls directament des del futur vial; per això el comú traslladarà la proposta a l'executiu.

La majoria i la minoria comunal de Sant Julià de Lòria han avalat, en comissió d'obres aquesta setmana, la proposta de la rotonda i també demanen al Govern que, mentre durin les obres de l'enllaç amb el vial, tant a la zona sud com a la nord, es respectin els passos de vianants i els contenidors al màxim possible, per facilitar els desplaçaments dels ciutadans i per temes de seguretat.

Tot i estar d'acord amb la proposta, la minoria comunal comparteix la idea que s'executi aquesta primera fase del vial però alerten que l'obra no es podrà donar per acabada. “La desviació total del trànsit vindrà quan es construeixi el túnel que connecti amb el de la Tàpia, ara tindrem un pegat momentani”, ha recordat el conseller per Unió Laurediana, Joan Albert Farré.