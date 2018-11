El divendres 18 de maig l’escola andorrana d’Andorra la Vella organitza la 3a cursa Belluga't, una marxa popular a favor d’un estil de vida saludable. Hi participaran més de mil persones: els alumnes de segona ensenyança, els de l’escola francesa de Santa Coloma, els usuaris del centre sociosanitari Cedre i de l’Escola de Meritxell. La cursa pretén ser un espai de trobada entre els estudiants, el personal dels centres i les famílies, compartint una activitat esportiva a l’aire lliure.

Enguany, amb motiu de les obres del carrer de la Plana, s’ha modificat l’itinerari i gràcies a la col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) es podrà comptar amb una zona reservada per als alumnes als camps del centre d’entrenament de Santa Coloma. Hi haurà un recorregut maternal, de 500 metres amb sortida a les 10 hores de l’escola i arribada als camps del centre d’entrenament de la FAF de Santa Coloma. L'altre recorregut, per a iniciats, tindrà 2.000 metres i sortirà a les 10.30 hores des dels camps del centre d’entrenament de la FAF de Santa Coloma. Serà un circuit urbà per Santa Coloma i arribada al mateix lloc. A l’arribada, l’escola proporcionarà aigua i fruita a tots els participants.

Campionat d'escacs

D'altra banda, l’escola andorrana d’Andorra la Vella organitzarà el dimarts 15 de maig el primer campionat d’escacs dels alumnes de 1a Ensenyança. La prova aplegarà uns 230 alumnes i es realitzarà al llarg del dia. Començarà a les 9.30 hores del matí amb una fase de rondes per punts entre els alumnes de les mateixes edats i es clourà a partir de les 15 hores amb la gran final, d’on sortiran els campions absoluts de l’escola pel curs 17-18.

El campionat, és una de les accions del projecte 17-18 d’'Escacs de l’escola', que pretén introduir als alumnes en la pràctica d’aquest esport, com a metodologia idònia per treballar un conjunt de competències matemàtiques lligades al raonament espacial, així com l’estratègia, l’atenció, la concentració, el respecte pels companys i el control dels impulsos. Des de l‘any 2010 l’escola andorrana d’Andorra la Vella, reforça l’àrea de matemàtiques de 1r i 2n cicle de Primera Ensenyança mitjançant tallers d’escacs, vehiculats per monitors de la Federació Andorrana d’Escacs.

Amb l’objectiu de consolidar el projecte, aquest curs també s’ha impartit formació als mestres de maternal per tal de que tinguin algunes eines per sensibilitzar als més petits en aquest joc. El campionat compta amb la col·laboració de la Federació Andorrana d’Escacs, i es preveu la presència del gran mestre escaquista Óscar de la Riva.