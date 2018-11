Encamp torna a acollir aquest cap de setmana la trobada de vehicles antics ʻWeekend Internacional dels 60ʼ organitzada per lʼAssociació Andorra de Vehicles Antics (AAVA).

Els actes començaran el dissabte 12 de maig amb la concentració i exposició dels vehicles, que aniran arribant de 9 a 12 hores. Al migdia sortiran agrupats en una cercavila que passarà per Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, per tornar a les 13 hores al Prat Gran dʼEncamp, moment en què es realitzarà el concurs d'elegància, així com diverses activitats, per continuar, a les 14 hores amb un dinar amb menú típic andorrà.

Posteriorment, a les 16 hores, hi haurà una altra cercavila, que es desplaçarà cap a la Massana, Ordino, i arribaran a Canillo a través del coll dʼOrdino, on visitaran el Museu de la Moto. En finalitzar la visita, els participants podran gaudir dʼunes hores de relaxació a Caldea o bé realitzant compres. La jornada finalitzarà a les 21.30 hores a la sala de conferències del Complex esportiu i sociocultural dʼEncamp amb el sopar temàtic, que en aquesta edició estarà ambientat en el món del cinema. En acabar l'àpat, on els assistents hauran dʼanar disfressats amb la temàtica de la vetllada, la festa continuarà amb el lliurament de premis al concurs d'elegància i de disfresses, un ball i una discomòbil.

Diumenge 13 començarà la jornada a les 9 hores amb lʼexhibició dels vehicles per al públic i amb una gimcana dʼhabilitat de conducció, que es realitzarà al mateix Prat Gran. A les 12 hores es tornarà a fer una rua en direcció a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, per tornar cap a les 13.30 hores al Prat Gran dʼEncamp on es realitzarà un dinar de germanor. La trobada finalitzarà cap a les 16 hores, amb el retorn de tots els participants als seus llocs dʼorigen.