El preu dels carburants continua la seva pujada. Segons les dades que ha fet públiques aquest dijous el departament d'Estadística del Govern, tots els carburants han augmentat el mes d'abril respecte al mateix mes de l’any anterior. El producte que més ha pujat de preu és el gasoli de calefacció amb un 8% (0,765 euros), seguit del gasoli de locomoció amb un 5,2% (1,002 euros), el gasoli de locomoció millorat amb un 5,1% (1,032 euros), la gasolina sense plom de 95 octans amb un 3,2% (1,146 euros) i, per últim, la gasolina sense plom de 98 octans amb un 2,9% (1,206 euros).

Igualment, durant el primer quadrimestre del 2018, tots els carburants han augmentat de preu respecte al primer quadrimestre de l'any anterior, i el que més ha augmentat és el gasoli de calefacció (5,4%). Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos (de maig 2017 fins l’abril 2018), el preu mitjà de tots els carburants s’ha incrementat respecte al mateix període anterior: el gasoli de calefacció (7,8%), el de locomoció (5,4%), el de locomoció millorat (5,2%), la gasolina sense plom de 95 octans (3,2%) i la gasolina sense plom de 98 octans (3%). Per parròquies, els preus més alts dels carburants es troben a Escaldes-Engordany on, per exemple, la gasolina sense plom de 98 octans arriba als 1,209 euros per litre.

El més probable és que aquesta tendència a l'alça es mantingui. El preu del cru ha augmentat els darrers dies un 3% pel temor que la creixent possibilitat d’un conflicte al Pròxim Orient afecti el subministrament després de la decisió del president dels EUA, Donald Trump, d’abandonar l’acord nuclear amb l’Iran. El petroli Brent ha assolit el seu preu màxim des del novembre del 2014, amb un cost de 77,20 dòlars (65 euros) per barril, amb un augment de 2,15 dòlars. Per la seva part, el preu del petroli nord-americà ha pujat 1,90 dòlars el barril i ha assolit un preu del 70,96 dòlars (59,81 euros), la seva cotització més alta també des del 2014.