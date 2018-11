Finalment l'esdeveniment gastronòmic celebrat a Sant Julià de Lòria ha aconseguit vendre un total de 7.900 racions al llarg dels quatre dies que ha durat la celebració de la Ruta de la tapa 2018. Tal com ja va apuntar la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, la valoració ha estat molt positiva, ja que s'ha aconseguit triplicar les vendes realitzades l'any passat. El canvi de dates i els premis més suculents són, per la consellera de Turisme, els al·licients que expliquen l'èxit. Tot i això, Teruel ha tornat a insistir que, a causa de l'èxit, alguns participants es van quedar sense poder tastar les tapes, ja que els bars no donaven l'abast ni estaven preparats per tanta afluència. La intenció és mantenir l'esdeveniment en aquestes dates i trobar-se amb els comerciants per detectar les mancances d'aquesta edició.

Com si fos el sorteig de la loteria de Nadal, però amb menys expectació i menys glamur, aquest dimecres a la tarda l'antiga casa comuna ha acollit l'entrega de premis per als participants. Se n'han repartit més d'un centenar, entre els que cal destacar l'entrega d'un viatge a Nova York, que s'ha sortejat entre aquelles persones que van completar el total de la ruta i van tastar les setze tapes. D'entre aquest més d'un centenar, 112 persones en concret que van completar la ruta també han tingut premis directes pel sol fet d'haver-la completat.

Pel que fa als reconeixements als establiments participants i a les tapes, el jurat ha decidit que la millor creació ha estat la de l'establiment Bare Nostrum i la seva fusió de sabors amb una croqueta, braves, bunyol de bacallà i gaspatxo. En segona posició ha quedat el Bar Coto i el xarrup de foie amb coulis de mango i xips de ceba, seguit del Bar Valireta i el niu amb encenalls de foie i tòfona. El primer ha rebut 900 euros, el segon 500 i el tercer 300. El premi del públic, valorat també amb 300 euros, ha estat pel Bar Muntanya i la tapa dedicada a les delícies d'Extremadura.