L’empresa andorrana Pic Restauració, del grup Decomant, participarà aquest divendres, 11 de maig, a Sant Sebastià a l’assemblea anual de l’Associació d’Escuraxemeneies d’Espanya (Asociación de Deshollinadores de España, ASDE) que reunirà el conjunt d’empreses especialitzades que conformen aquest sector professional a l’estat veí. L'empresa andorrana forma part de l’entitat, constituïda fa un any amb la finalitat de fixar els estàndards de qualitat en la prestació dels serveis professionals en aquest àmbit, així com conscienciar els usuaris sobre la importància de desenvolupar un correcte manteniment de les xemeneies, d’acord amb les obligacions de la legislació vigent al país veí.

Tal com destaquen des de l'empresa, a Andorra els paràmetres són estrictes pel que fa a qualsevol tipus d’instal lació associada a una activitat econòmica i/o situació que generi emissions a l’atmosfera. En l'àmbit domèstic, les recomanacions són realitzar les neteges de les xemeneies com a mínim un cop a l’any i fer una revisió dels conductes per comprovar el seu estat i verificar que no existeixen ni esquerdes ni forats que puguin produir filtracions de fum, així com assegurar la no existència d’obturacions per nius d’animals.

Aquestes revisions i manteniments són imprescindibles per estar protegits contra possibles incendis i han de ser efectuades per empreses altament especialitzades. Les estadístiques amb què treballa l’associació ASDE apunten que la majoria dels incendis que es produeixen a l’entorn de xemeneies són fruit d’un manteniment inadequat.