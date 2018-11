Després de les incerteses mostrades fa un parell de setmanes al voltant del projecte del ràfting a Sant Julià de Lòria, ara el comú assegura que cal entomar el projecte “amb més calma per minimitzar els errors”. Així ho ha apuntat el cònsol major, Josep Miquel Vila, durant la celebració de la sessió ordinària de consell de comú que ha assegurat que cal calcular tots els passos, en vista de “les crítiques rebudes”. El màxim mandatari comunal també ha reconegut que part de les inversions previstes pel 2017 de cara al projecte d'oci, finalment no s'han realitzat per acomplir a aquesta pausa. De fet, el pressupost de l'any passat, que s'ha aprovat aquest dimarts, consta que prop d'un 32% de les inversions reals no s'han executat i el cònsol ha explicat que la majoria d'aquest percentatge corresponia al ràfting.

Tot i això, cal recordar que ja s'han realitzat unes quantes obres i informes relacionats amb el projecte. El cònsol les ha defensat. “Hem netejat el riu i hem extret més de 50 tones de ferros i brossa”. Respecte a les obres que s'estan duent a terme a dos edificis de la parròquia relacionats amb el projecte, Vila ha focalitzat l'atenció amb les obres a l'antiga gasolinera, on a part de la venda d'entrades del ràfting, també s'hi hauria d'ubicar el punt de vende i d'informació de Naturlàndia a la cota 900. A més, també ha apuntat que s'està estudiant la possibilitat d'establir un passeig al costat del riu, amb la voluntat que la parròquia doni la cara a l'espai natural.

Per tal de complementar la informació i donar més seguretat al projecte, Vila ha avançat que es demanaran nous informes, aquesta vegada a la persona que va assessorar el Govern amb el projecte inicial que pretenia impulsar un ràfting conjunt entre la capital, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria i que finalment es va descartar. “Intentarem que tot el que es gasti i es faci serveixi per tirar endavant”, ha conclòs.

Unes paraules que no han convençut a la minoria comunal que ha assenyalat que s'ha fet una forta inversió “i no sabem on anem”. El conseller de la minoria per Unió Laurediana, Joan Albert Farré, ha recordat que “no coneixem quina és la inversió prevista pel ràfting, ni quin és el projecte, i ara el més calent és a l'aigüera perquè es volen encomanar nous informes i nous estudi”, ha sentenciat.