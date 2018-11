Coincidint amb la celebració, aquest dijous, del Dia d'Europa, aquest dimecres l'ambaixada espanyola a Andorra ha celebrat una nova edició del cicle 'Diàlegs Europeus a Andorra', amb la conferència del catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona Norbert Bilbeny, per parlar de la qüestió des d'una perspectiva més filosòfica i no tant econòmica, política o jurídica.

Bilbeny ha volgut transmetre un missatge d'esperança per al futur d'Europa, malgrat les dificultats polítiques que pateix, ja que hi ha interès de nous països per ingressar a la Unió Europea, i perquè els joves s'estan fent seus els valors europeus. Així, considera que s'ha de treballar per oferir un projecte il·lusionant als països europeus que encara no formen part de la UE, i que en poques dècades es podrà arribar a una confederació europea.

El filòsof català creu que el repte més important que té Europa és la necessitat d'unir la gent per defensar els valors comuns, tot i reconèixer que “no els tenim en exclusiva” i que “no som un continent que ens creiem els millors”. Així, ha parlat de valors com la civilitat i el dret, el del pensament crític, el de l'humanisme i la dignitat humana i el de la recerca de la veritat, que formen tots part del patrimoni europeu.

Pel que fa a les negociacions d'Andorra per assolir un acord d'associació, Bilbeny ha defensat aquest acostament, perquè “Andorra, per la seva realitat, és plenament Europa” i, preguntat sobre el manteniment de les seves especificitats, ha assegurat que pel Principat és compatible la transmissió de valors de caràcter europeu i cosmopolita amb la defensa de la cultura i la història pròpies. El repte d'Andorra, ha afegit, és continuar guanyant-se el seu prestigi com a poble històric, i millorar la seva imatge de país obert, pacífic, treballador i culte.

La conferència, presentada per l'ambaixador Manuel Montobbio, també ha comptat amb la intervenció del síndic general, Vicenç Mateu, que és doctor en filosofia i havia estat alumne de Bilbeny.