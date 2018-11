La dietista Marta Pons ha ofert aquest dimarts a la tarda un taller “molt pràctic” als usuaris de L’espai de la Fundació Crèdit Andorrà sobre amanides. La trentena d’assistents han pogut veure com es pot preparar una amanida completa i saludable.

“La manera més fàcil d’aprendre és veure la part pràctica”, ha destacat Pons, afegint que havia fet d'altres tallers en què havia parlat de “moltes coses” i que per això opta per la vessant pràctica. Pons ha explicat als assistents que els aliments crus són “més vitamínics que quan els cuinem” i els ha mostrat com “jugar amb els aliments” perquè l’amanida sigui nutricionalment completa. Per això ha defensat que cal combinar ingredients i tenir en compte els “colors”, ja que cadascun és “una vitamina i com més colors més vitamínic” serà el plat.

La dietista els ha mostrat, així, com preparar vuit amanides, algunes més vitamíniques i d'altres més energètiques. En aquest sentit, ha destacat que si es tracta de plat únic es pot afegir tonyina, ou o altres aliments proteics. També ha exposat que es poden afegir fruits secs ja que es troben entre els greixos que “interessen”, juntament amb l’oli d’oliva o l’alvocat. I per donar un toc a les amanides diferent ha explicat que l’oli també es pot marinar.