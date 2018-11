El grup de fallaires lauredians ha obert les inscripcions per participar en dos tallers que organitzarà durant el mes de juny per donar a conèixer el procés de creació de les falles, com fer-les rodar i la preparació del ball que el col·lectiu executa durant la revetlla de Sant Joan a la plaça de la Germandat. L'objectiu de l'activitat és aconseguir més participació en la festa, donar-la a conèixer, fer-la créixer i donar-li continuïtat, per mantenir viva una tradició que data de l'any 1905.

El taller per a infants de 10 a 15 anys –que roden una falla sense foc, de llum led– tindrà lloc els vespres dels divendres 8 i 15 de juny, mentre que el dirigit a majors de 16 anys se celebrarà tots els dilluns i els dijous del mes de juny. Tots els interessats han d'inscriure's abans del 31 de maig al Centre cultural i de congressos lauredià.

El grup de fallaires lauredians formen part del col·lectiu de les Falles de les Valls d’Andorra, juntament amb cinc parròquies més, però cadascuna organitza la seva pròpia revetlla per separat. A Sant Julià es crema l'anomenada falla sostenible, feta amb paper reciclat dins d’una malla de filferro lligada a una cadena, i són els únics que tenen la peculiaritat de fer girar dues falles a la vegada, en el decurs d'un ball coreografiat que intenten millorar i perfeccionar cada any.