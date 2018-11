El comú d'Escaldes-Engordany està preparant el plec de bases de l'edicte per licitar el sistema de seguretat que s'instal·larà a Vivand. La cònsol major, Trini Marín, ha recordat que s'ha tret el primer sistema, unes jardineres enormes que es van col·locar davant l'alerta que va esclatar després de l'atemptat a la Rambla de Barcelona, el 17 d'agost. Aleshores, la policia va contactar al comú per advertir-lo de muntar un sistema de prevenció, però ara “hem presentat un altre sistema a la policia”, ha comentat Marín, “ja que hem trobat un sistema similar, però menys dur, menys costós, amb la màxima seguretat”.

La cònsol ha contat que “ens hem vist amb molts proveïdors i hem conegut diversos sistemes. Farem un concurs per adjudicar el millor sistema a l'avinguda Carlemany, com faran a l'avinguda Meritxell”. A més, ha puntualitzat que “estem deixant els llocs per implantar-lo, coordinat amb la direcció d'obra, per no haver d'obrir de nou el terra. Aquest punts ens els ha proposat la policia, però també hem de preveure l'accés d'ambulàncies, dels bombers, etcètera”. En definitiva, ha de ser un sistema que s'activi quan ho indiqui la policia i en grans moments d'afluència de gent.

Quant als treballs d'embelliment de la via, “tot funciona segons el cronograma”, ha garantit la cònsol. La primera fase es desenvoluparà fins a l'agost, i les obres es reprendran a mitjans de setembre, després del pas de la Vuelta, per acabar-ho tot abans del pont de la Constitució espanyola. Marín entén que les obres provoquen molèsties, però ha remarcat que s'ha escollit aquesta època perquè és la de més baixa afluència de turistes.