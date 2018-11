L'Escola de Música de les Valls del Nord, fins ara a cavall entre les parròquies d'Ordino i de la Massana, es traslladarà al 100% a la parròquia massanenca a partir del curs vinent. El mateix passarà amb La Capsa, espais de creació, però a l'inrevés. És a dir, en el seu cas l'espai d'art impartirà classes i activitats únicament a la parròquia ordinenca. Concretament a l'Estudi, el nou edifici sociocultural que s'està construïnt a les escoles velles. Es tracta d'una acció que cerca unificar espais, a la vegada que permet als dos comuns optimitzar recursos i serveis, han destacat tant la consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Jael Pozo, com la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social d'Ordino, Vanessa Fenés. “Serem més eficients” i es millorarà la logística de les famílies, que fins ara s'havien de traslladar a una o altra parròquia en funció de la classe o taller, ha defensat Pozo.

En el cas de l'Escola de Música, i tal com ha explicat el seu director, Jordi Barceló, començarà el nou curs a les instal·lacions actuals massanenques, les quals es reformaran per oferir un millor servei. Entre aquest millor servei destaca la voluntat de crear una banda de música infantil, que pugui participar a les activitats socials i culturals tant d'Ordino com de la Massana, per portar l'escola “al carrer”. Serà una banda sobretot d'instruments de vent i es formarà a partir d'una nova activitat que s'impartirà al centre: la roda d'instruments.

La roda d'instruments consisteix en cedir a l'alumne un instrument durant tot el curs perquè el conegui i el pugui practicar també a casa, a banda de l'instrument que ja estudïi a l'escola. Podrà escollir entre la flauta, la trompeta, el clarinet o el saxo. L'objectiu és poder crear la banda i fer créixer l'escola: “Volem ser un centre de referència d'instruments de vent, però a la vegada ser una escola de proximitat”, ha defensat Pozo. També per aquest motiu les classes començaran a partir d'ara just després de Meritxell i no a l'octubre, com fins ara. Pel que fa als preus, alguns pujaran però altres baixen, ha defensat Barceló.

Per la seva part la responsable de La Capsa, Rosa Mujal, ha celebrat tenir a partir de l'any vinent un espai únic on poder fer totes les activitats i tallers (perquè millorarà la participació dels alumnes, ha exposat), així com la millora del material. Es mantindran els tallers que es feien fins ara però hi haurà novetats, com un taller de motlle, un de torn i els dissabtes familiars, on es faran activitats de plàstica, així com 'workshops' de tècniques específiques. La idea és que “hi hagi moviment tot l'any”, ha explicat Mujal.

Fenés ha explicat que ja s'ha parlat amb els pares dels alumnes de l'Escola de Música i de La Capsa i que, de moment, els canvis es veuen amb bons ulls. A més, el fet que fins ara els dos centres estiguessin repartits per les dues parròquies feia que els alumnes ja estiguessin acostumats a la mobilitat, han defensat tant Fenés com Pozo.