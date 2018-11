El Trio Kodály inaugurarà la sisena edició del cicle ONCA Bàsic, el proper dissabte 19 de maig a la Farga Rossell. Interpretaran el programa Classicisme i rebel·lió, amb obres de Ludwin van Beethoven i Ernő Dohnányi.

Segons explica el Trio Kodály, “malgrat ser una col·lecció de joventut, els trios per a cordes Op. 9 de Beethoven, dedicats al comte Johann Georg von Browne, han estat sempre molt ben considerats”. Per la seva part, el compositor hongarès Ernő Dohnányi, nascut un segle més tard, “va assolir un gran reconeixement, justament, gràcies a la seva interpretació del Concert per a piano núm. 4 de Beethoven”. Dohnányi, a part de ser pianista i compositor, va lluitar contra el nazisme durant la Segona Guerra Mundial, defensant compositors i músics jueus. L’any 1941 va ser expulsat de l’Acadèmia de Música de Budapest, de la qual n’era el director des de 1919. En la Serenata per a trio de cordes en do major op. 10, per exemple, “es poden sentir les influències de Liszt i Brahms, i referències a la música d’arrel popular de Béla Bartók i Zoltán Kodály”.

La resta d’actuacions del cicle ONCA Bàsic es donaran a conèixer més endavant en el marc d’una presentació conjunta de la Fundació ONCA i el departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, ja que, aquest any, ambdues institucions han sumat esforços per ampliar el número de concerts i celebrar conjuntament l’Any Europeu del Patrimoni.