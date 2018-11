El comú d'Ordino ha consultat els joves de la parròquia i l'Associació d'Skaters per tal de dissenyar el futur 'skate park', una instal·lació llargament reivindicada després que l'anterior equipament desaparegués a causa de l'ampliació de les escoles de primera ensenyança. Tal com ja es va anunciar, el nou espai s'ubicarà al costat del centre de segona ensenyança, i el terreny té gairebé 4.000 metres quadrats.

Per això, a banda d'un 'skate park', en fases posteriors el comú també hi vol instal·lar d'altres elements de moda entre els joves, com un 'pump track' –un espai circular apte tant per a monopatins com per a patins i bicicletes– i una zona de 'street work out', una instal·lació per fer exercicis a l'aire lliure. La idea és que tot plegat es converteixi en una zona esportiva, que també disposarà d'una part de zona verda.

La consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Vanessa Fenés, i la cap d'Esports, Judith Villaró, han explicat que l'objectiu és que el nou equipament sigui complementari a les instal·lacions que ja existeixen a la resta del país i, a més, també es preveu la possibilitat que tingui una zona coberta, per tal que els usuaris puguin gaudir-lo fins i tot amb mal temps.

El comú està ultimant la signatura del conveni amb el propietari del terreny i Fenés ha assegurat que l'equipament podria ser una realitat a finals d'any.