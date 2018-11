El programa de suport als emprenedors, impulsat per MoraBanc i Ship2b, arriba enguany a la quarta edició i incorpora, com a novetat principal, la donació de 1.500 euros al projecte guanyador perquè pugui implementar el pilot. Així ho ha explicat aquest dilluns a la tarda la cofundadora de Ship2b, Maite Fibla, que ha estat l'encarregada d'oferir la primera sessió informativa de la la nova edició del LAB Impact Andorra i ha intentat resoldre els dubtes als assistents respecte als paràmetres dels projectes que hi poden participar.

La convocatòria per presentar idees estarà oberta fins al proper 20 de maig, i crida a la presentació a aquells emprenedors i projectes que tinguin un impacte directe sobre el territori andorrà i que busquin solucionar els reptes social i mediambientals existents al país. “Temes educatius, pobresa, agricultura sostenible i ecològica, ajudes al petit comerç, desenvolupament sostenible del territori… les possibilitat són força àmplies”, ha destacat Fibla.

Per presentar la proposta no cal estar constituït com a empresa, només un equip emprenedor i una idea més o menys desenvolupada. Això si, “s'ha de veure molt clarament l'impacte sobre el territori i que el projecte tingui un pla de negoci al darrera consolidat”, ha remarcat. Un cop tancat el període d'inscripció, les quatre 'startups' seleccionades començaran un període d'acompanyament, formació i 'mentoring' amb experts fins al juny. Els mesos de juliol i agost desenvoluparan un primer prototip i faran diversos tests.

Un cop presentat tots els projectes, al setembre es seleccionarà el projecte guanyador que rebrà l'ajut econòmic de 1.500 euros. Amb aquests diners farà un nou acompanyament de dos mesos per implementar el producte final i sortir al mercat. Per això, segons Fibla, “al novembre hauríem de tenir un mínim producte viable que ja pugui ser comercialitzable o pugui generar els primers ingressos”.

Les aplicacions MyBeweeg, Andorra Marketplace i l’empresa de perfums personalitzats BeYou han estat alguns dels emprenedors que han realitzat el programa en els darrers anys. Andorra Marketplace, d'Eva Àlvarez i Ruben Arranz, va ser el projecte triomfador a l'edició 2017 i, segons ha explicat Fibla, ja està començant a desenvolupar la plataforma, que ofereix al petit i mitjà comerç l'opció d'obrir el negoci per Internet. “En funció de com arriba de madur el projecte som capaços d'avançar més o menys durant el període d'acceleració”, ha dit.