La 8a Setmana de la diversitat cultural d'Andorra la Vella, que té lloc del 7 al 12 de maig, inclou una desena de propostes i compta amb la participació de 22 entitats culturals. L'activitat s'emmarca en la celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural (21 de maig), instaurat per la Unesco. Les activitats s’han iniciat amb l’exposició fotogràfica, al vestíbul de la Llacuna, de l’Associació d’amics solidaris amb el poble sahrauí 'Sàhara, última colònia' amb imatges de Mireia Medeiros, membre de l’entitat que ha visitat els campaments de refugiats de Tindouf. També a la Llacuna hi haurà divendres (19 hores) la taula rodona 'Què pot fer Andorra pels refugiats'', organitzada per la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i que comptarà amb la presència de polítics i de persones vinculades a diferents ONG que treballen en el camp de la cooperació internacional.

Una de les novetats d'aquesta edició és l'elaboració d'un vídeoclip amb el qual es pretén mostrar qui és la gent d’Andorra la Vella i explicar la pluralitat de cultures, orígens i religions que hi conviuen. El clip és el de la cançó 'Conviure tots junts', composada per a l’ocasió pel cantautor Quim Salvat, i està protagonitzat per membres actius de les associacions culturals i de residents que participen en la celebració. Es presentarà dimecres 14 a les 20.30 hores a la Llacuna. Salvat, resident a Andorra, va ser el guanyador de la 14a edició del certamen Carles Sabater al millor tema en català. Salvat, nascut a Tarragona el 1980, es va introduir en el món de la música als 12 anys, quan ja cantava amb el grup dels seus pares

Al mateix temps, Andorra la Vella se suma als actes de celebració dels 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans amb la campanya Stand Up For Humans Rights! organitzada per l'ONU i en què es convida a la població de tots els països del món a entrar al lloc web https://www.un.org/en/udhr-video/ i gravar un vídeo llegint un dels 30 articles de la declaració amb la seva llengua materna. “A dia d’avui ja hi ha participat 126 països amb 69 llengües. Vam veure que des d’Andorra no s’havia penjat cap vídeo i hi hem volgut participar”, ha explicat el cònsol menor i conseller de Participació Ciutadana, Marc Pons, que convida tota la ciutadania a unir-s’hi i ell mateix ha comentat aquest dilluns que ja havia enregistrat el seu missatge.

Pons ha pres part a la roda de premsa de presentació de les activitats juntament amb la presidenta de la Casa d'Extremadura, Ana Cerezo, i la representant del Grup Folklòric de Portugal, Cami Medeiros. Ana Cerezo s'ha referit a la mostra gastronòmica com el fet de poder viatjar gastronòmicament pel món sense sortir d'Andorra mentre que Cami Medeiros ha fet esment a la qualitat de les fotografies de l'exposició sobre la situació del poble sahrauí als camps de refugiats de Tindouf. A Tindouf hi ha la majoria dels camps de refugiats saharauis on, a més dels 165.000 refugiats –segons estimacions de les autoritats algerianes que el Front Polisario dona per bones– hi havia també uns 500 soldats marroquins com a presoners de guerra, alguns des de feia més de 20 anys, i que el 2005 van ser alliberats incondicionalment com un gest de bona voluntat per part del Polisario. Al Marroc es va censurar tota la informació sobre aquest alliberament, ja que la monarquia alauita mai havia reconegut l'existència de presoners marroquins en mans del Polisario.

El Front Polisario, creat el 10 de maig del 1973, és el successor de l'Organització d'Avantguarda per a l'Alliberament de Sakia el-Hamra i Rio de Oro dels anys 1960, dirigit per Mohamed Sidi Brahim Basir, conegut com Basiri, assassinat per l'exèrcit espanyol durant la dictadura de Franco. Els seus ciutadans són els antics pobladors de l'anomenat Sàhara espanyol, una colònia que Espanya va abandonar l'any 1975. Actualment, malviuen en els campaments abans esmentats a Tindouf, situats en territori d'Algèria, en unes condicions molt dures, mentre el seu territori originari ha estat ocupat i colonitzat pel Marroc.

Els actes de la Setmana de la diversitat clouran dissabte amb la 2a Mostra gastronòmica multicultural a la plaça Guillemó, en què nou associacions culturals i de residents del país (de les Filipines, Equador, Rússia, la Xina, Extremadura, Portugal, Veneçuela, Xile i el Perú) oferiran plats típics dels seus països d’origen. Per amenitzar la mostra, a les 11.30 hores, les associacions faran una cercavila i, durant tot el dia, hi haurà espectacles musicals i infantils, i exhibicions de danses tradicionals, així com l'actuació del DJ Josep Pérez. Els assistents podran tastar des dels 'noodles' xinesos a les 'arepas' veneçolanes passant pel 'ceviche' peruà o pel pernil extremeny.

Marc Pons ha remarcat que l’organització d’activitats com la Setmana de la diversitat permet a les associacions del país donar-se a conèixer a la ciutadania, així com interrelacionar-se i treballar conjuntament. “Promoure aquesta interrelació és un dels principals objectius de Participació Ciutadana”, ha afegit.