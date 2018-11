El dia 2 de maig, la policia va detenir a Escaldes-Engordany tres homes residents de 53, 23 i 19 anys respectivament. El primer d'ells pels presumptes delictes contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva, els altres dos per un delicte contra la salut pública. Es van requerir els serveis dels agents per una alteració d'ordre públic en què el primer detingut, segons manifestacions dels altres dos, hauria esgrimit una arma blanca. En el lloc dels fets els agents controlen aquesta persona, i es determina que les presumptes víctimes haurien anat al domicili de l'altre per tal de reclamar-li un deute pendent, moment en el qual aquest per espantar-los els amenaça amb un ganivet de caça amb una fulla de 17 centímetres. Quan la patrulla controla a aquest resident troba en la seva possessió dues armes blanques, l'esmentada i un ganivet de cuina amb una fulla d'11 centímetres. La investigació determina que aquest presumpte deute era una possible venda estupefaents, motiu pel qual posteriorment es deté a les altres dues persones.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 30 d'abril al 6 de maig de 2018). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (9), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (7). Contra la salut pública, la policia va detenir el dia 30 d'abril, a la frontera del riu Runer, un home no resident de 45 anys que accedia al Principat de passatger en un turisme particular, per possessió de 5,2 grams de cocaïna. El dia 2 de maig, el cos d'ordre va detenir a la frontera francesa un home no resident de 37 anys que accedia al Principat com a passatger d'un autobús, per possessió de 0,7 grams d'heroïna i 0,3 grams d'amfetamina. A més, el dia 3 la policia va detenir, a la frontera del riu Runer, una dona no resident 32 anys que accedia al Principat com a conductora d'un turisme particular, per possessió de 3,5 grams d'MDMA. Per últim, també el dia 3 els agents van detenir al mateix punt fronterer una dona no resident de 31 anys que accedia al Principat com a conductora d'un turisme particular, per possessió d'1 gram de cocaïna.

Pel que fa a delictes en l'àmbit domèstic, a Escaldes-Engordany l'1 de maig la policia va detenir un home resident de 18 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. El detingut va tenir una discussió per gelosia amb al seva parella la nit anterior en un local d'oci i, segons manifestacions de la víctima, la injúria, la sacseja fortament pels braços i li dona diferents cops a la cara i els braços.

El 30 d'abril va ser detingut a Ordino un home resident de 43 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. El detingut va tenir una discussió verbal per motius laborals amb el seu germà, que viu en el mateix domicili. En un moment donat el detingut comença a donar empentes, i el seu germà es dona un cop contra una porta de vidre, que es trenca, i li provoca dues ferides sagnants a l'avantbraç i mà dreta.

Per últim, el dia 5 de maig la policia va detenir a Escaldes-Engordany un home i una dona residents de 25 i 24 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Es van requerir els serveis dels agents ja que s'havia produït una forta discussió de parella en un domicili particular, que havien forcejat entre ells, motiu pels qual els detinguts presentaven diverses ferides sagnants a la cara d'esgarrapades i diferents vermellors als braços. Tanmateix, a la dona se li va trobar en la seva possessió 6,6 grams d'haixix.