El comú d'Escaldes-Engordany ha convocat un concurs públic per renovar els diferents parcs infantils que hi ha a la zona del Prat del Roure. Alguns dels jocs que hi ha avui en dia no es poden arreglar i es retiraran per posar-n'hi de nous. “N'hi ha un en concret que potser té 30 anys”, ha dit el cònsol menor del comú escaldenc, Marc Calvet, en declaracions a l'ANA. També es canviarà el terra de dos equipaments concrets: el que hi ha al costat de la terrassa del restaurant i el que queda més proper al passeig del riu, tocant a Caldea.

La voluntat del comú és tenir enllestida la renovació dels espais infantils per quan arribi el bon temps, que és quan les famílies amb infants hi passen més estones. Calvet ha manifestat que aquestes zones tenen un desgast important al llarg de tot l'any i que per això és important que estiguin “en bon estat i el màxim de segurs possible”. El cònsol menor escaldenc ha afegit que la millora d'aquestes instal·lacions també volen que sigui un incentiu perquè els pares i mares hi portin els seus fills i gaudeixin de les zones verdes.

Les persones o empreses interessades en participar al concurs tenen temps de presentar les seves propostes fins el proper dijous, 31 de maig. Des del comú han informat que es faran tres lots i que el que es tindrà més en compte és la rapidesa per instal·lar els nous elements de jocs infantils.

L'any passat, el comú d'Escaldes-Engordany ja va instal·lar alguns elements nous en els parcs de la zona del Prat del Roure, entre aquests, una piràmide i uns tobogans que han estat “tot un èxit”, ha conclòs Calvet. Per aquesta ocasió encara no s'ha pensat en cap joc concret.