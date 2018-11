La XIX Conferència Iberoamericana de Ministres de Cultura ha finalitzat, aquest divendres, amb la seva corresponent declaració final, que ha incorporat la proposta presentada per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. D'aquesta manera, el primer acord de la declaració fa referència a promoure la pràctica de vincular les decisions dels governs als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per harmonitzar les polítiques nacionals en aquesta matèria.

Gelabert ha participat en la XIX Conferència Iberoamericana de Ministres de Cultura que s'ha celebrat el 3 i 4 de maig a La Antigua, Guatemala, en el marc de la XXVI Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern. En la reunió s'ha posat de manifest la importància de la cultura com a motor de desenvolupament humà integral per contribuir a la prosperitat, la inclusió i la sostenibilitat entre els pobles iberoamericans.

En la declaració final de la conferència s'ha incorporat la proposta que va fer la ministra de Cultura, Joventut i Esports perquè els estats membres incorporin la pràctica que du a terme el Govern de vincular totes les decisions governamentals als Objectius de Desenvolupament Sostenible. La ministra va subratllar l'èxit i la gratuïtat d'aquesta acció i va suggerir que els altres països la puguin dur a terme. En la declaració s'ha acordat promoure aquesta vinculació de les decisions dels governs als ODS. Així mateix, s'acorda instrumentar estratègies intersectorials per contribuir a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir del paper de la cultura com a element vertebrador. També s'ha acordat enfortir aliances estratègiques en l'àmbit iberoamericà per promoure accions en favor dels ODS.

Entre altres acords, també s'ha decidit recomanar a l'OEI i a la SEGIB l'elaboració d'un estudi sobre el paper de la cultura en l'Agenda 2030 i en els ODS i treballar conjuntament amb les autoritats responsables del turisme per impulsar polítiques de turisme cultural sostenible.

A més, s'ha acordat nomenar el 2019 com a Any Iberoamericà dels Arxius per a la Transparència i la Memòria; impulsar el projecte d'Enciclopèdia de la Literatura a Iberoamèrica, com a eina per a la difusió de la cultura literària, i demanar a l'OEI que continuï el desenvolupament de l'Escola de les Cultures del Centre d'Alts Estudis Universitaris.

Totes les conclusions d'aquesta conferència s'elevaran a la XXVI Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, que tindrà lloc al novembre.