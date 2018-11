Unificar esforços, actualitzar la llei i potenciar la formació. Aquests són els principals objectius que l'actual presidenta de la Comissió Interparroquial i cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha posat sobre la taula per desenvolupar els propers anys en relació al servei de circulació comunals. Ho ha fet durant el discurs de celebració de la tretzena Diada dels agents de circulació, que s'ha dut a terme aquest divendres al migdia al Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria. La trobada també ha servit per lloar la tasca que fan dia rere dia els agents i s'han entregat reconeixements als membres que fan deu, quinze i vint-i-cinc anys al cos, als nous i als jubilats. Actualment hi ha 209 agents de circulació, 12 més que l'any passat

Com en altres diades, els agents de circulació i els diferents representants polítics que han participat en l'acte han remarcat la necessitat de modificar la Llei dels agents de circulació comunals “per adaptar-la a la realitat actual”, tal com ha destacat Marín davant de la premsa. Tot i això, la cònsol ha apuntat que el text legal és vàlid i que només es tractaria de petites modificacions i d'aclariments d'articles perquè no es produeixin malentesos com el que s'ha generat a Escaldes arran de la creació d'una mútua per part del comú per proporcionar un segur complementari per qualsevol accident laboral.

El cap de Govern, Toni Martí, ha mostrat el desig d'anar més enllà i apunta la necessitat que els agents de circulació siguin d'àmbit nacional, malgrat continuar vinculats directament a una parròquia concreta. “Arribarà un moment, no tardarem gaire, que hi haurà agents de circulació d'Andorra i s'aplicarà un criteri d'utilitat perquè els efectius que hi hagi es puguin desplaçar allà on es necessitin, aquest és el meu desig que ja vaig expresar fa tres anys”, ha explicat malgrat no posar calendaris ni passos a seguir. Un punt de vista que la presidenta de la Comissió Interparroquial ha reconegut que no està sobre la taula i que actualment ja es fan col·laboracions puntuals quan es necessita el suport de múltiples agents de circulació per grans esdeveniments nacionals o que afecten més d'una parròquia però no ha descartat la possibilitat d'estudiar-ho.

Marín apaivaga les queixes internes



“Com a tots els departaments poden haver-hi coses que agraden més o menys i jo estic agraïda als agents de circulació”. D'aquesta manera la cònsol major i cap de circulació d'Escaldes-Engordany ha volgut rebaixar la tensió, després que el mes de febrer passat es presentessin tretze querelles judicials, per part de tretze agents d'Escaldes-Engordany, contra la cap i l'oficial del servei a causa de coaccions i amenaces. Arran d'aquesta situació el comú va donar ple suport als oficials i es va contractar una persona externa per mirar de solucionar el conflicte. “No hem vist cap cosa que estigués fora de lloc, han complert amb la seva feina”, ha destacat Marín en resposta a si la situació s'havia minimitzat i ha recordat que s'està a l'espera del pronunciament de la justícia.