La festa-torneig Joan Petit, que organitza la fundació catalana Amics Joan Petit Nens amb Càncer, complirà els 18 anys el proper dissabte, 19 de maig, a Andorra. Per primer cop, l'esdeveniment surt de Catalunya i se celebra a un altre país. Durant tota la jornada, uns 400 infants d'entre 3 i 6 anys jugaran partits d'hoquei i, alhora, podran gaudir de diverses activitats de lleure i educatives, que se celebraran entre el Poliesportiu i l'Estadi Nacional. Tot el que es recapti amb la festa-torneig (inscripcions dels equips, àpats pels familiars dels participants…) es destinarà a la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer.

Enguany hi ha dos projectes que rebran aquest finançament. D'una banda, la investigació dels tumors cerebrals que s'està duent a terme un equip de recerca de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. D'altra banda, a finals d'aquest any, coincidint amb l'Andorra a Taula, la Fundació Joan Petit publicarà un llibre sobre consells de nutrició per a malalts de càncer. Aquesta publicació recollirà un plec de receptes de cuiners “estrella” de Catalunya i Andorra i sortirà acompanyada d'un altre llibre, que parlarà de les set disfuncions que es tenen quan s'està rebent un tractament per càncer. Durant la presentació de la festa-torneig, que s'ha fet aquest divendres al migdia a la seu d'Andbank, el president de la fundació, Joan Torner, ha dit que és “un repte” poder presentar aquesta publicació, que es vol que sigui una eina de consulta i que es farà arribar als hospitals que tenen tractaments d'oncologia pediàtrica. Alhora, els beneficis que s'aconsegueixin amb la venda del llibre, es destinaran a la investigació.

La festa-torneig aplegarà una trentena d'equips d'hoquei, entre els quals l'amfitrió, l'Andorra Hoquei Club. La gran majoria de participants arribaran de Catalunya, però també hi prendrà part un club d'Alcanyís. I com a cada edició, aquest esdeveniment esportiu i solidari tindrà uns padrins. Enguany, un d'ells serà Albert Llovera, que a través d'un missatge de vídeo ha dit que era un “privilegi” apadrinar aquesta festa-torneig. Torner ha manifestat que l'esportista andorrà és un exemple de com traslladar la il·lusió de fer esport després de patir un accident que et canvia la vida i de fer-ho en una disciplina diferent de la que practicava inicialment.

Joan Torner ha explicat que un 80% dels càncers infantils que es pateixen ja es curen, cosa que no passa amb els adults i ha manifestat que “és fantàstic poder, a través de l'esport, fer difusió que el càncer està arribant a uns graus de supervivència molt alts”. Per això ha traslladat tot el suport als equips de pediatria i oncologia, que lluiten perquè els nens que pateixen la malaltia es puguin fer grans.

El president de la Federació Andorrana de Patinatge (FAP), Lluís Pallarès, ha volgut recordar que la vinculació del país amb la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer no es limita a la celebració de la festa-torneig, sinó que ja van participar amb una parada a la fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella i hi haurà més actes al llarg de tot l'any, com una conferència de metges especialitzats en oncologia infantil. Pallarès ha dit que l'organització d'aquest esdeveniment “era un deute que tenia el patinatge i l'hoquei andorrà amb l'hoquei i el patinatge català”, ja que els patinadors i jugadors andorrans participen en competicions i campionats de Catalunya, així com en aquells tornejos on són convidats. Des del territori veí, doncs, insistien perquè s'organitzés algun esdeveniment des d'Andorra, ha explicat el president de la FAP, i ara s'han adonat que “si ens hi posem tots, veiem que ho podem organitzar”.

La festa-torneig Joan Petit Nens amb Càncer compta amb el suport dels ministeris d'Esports, Salut i Educació del Govern d'Andorra, a més de l'Associació Andorrana Contra el Càncer i Andbank, que té en la lluita contra aquesta malaltia un dels seus objectius de responsabilitat social.