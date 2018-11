Fins a onze ambaixadors han conegut aquest divendres el Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, en l'acte de presentació i lliurament de les cartes credencials al copríncep d'Andorra i arquebisbe d'Urgell, Joan Enric-Vives. El copríncep ha estat acompanyat al llarg de tot el dia per la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i pel representant personal del copríncep a Andorra, Josep Maria Mauri. Un a un han anat presentant-se a Vives i han mantingut una primera reunió d'uns vint minuts de durada. Alguns dels ambaixadors presents han estat el de Corea del Sud, Hong-Jo Chun, el dels Estats Units, Richard Duke Buchan III, o el de la República Dominicana, Olivo A. Rodríguez Huertas. La resta eren els de l'Índia, Àustria, Filipines, Nova Zelanda i Equador; i Japó, Algèria i Gabón, aquests tres darrers ja a la tarda.

L'ambaixador dels Estats Units, al càrrec des de finals de l'any passat, no ha volgut fer declaracions públiques en acabar la reunió amb Vives i Ubach. Sí que les ha fet el de la República Dominicana, que ha aprofitat per informar que properament Andorra comptarà amb un consolat honorari del seu país. D'aquesta manera es podrà millorar l'atenció i servei als prop de 120 habitants de la República Dominicana que resideixen al Principat, i també millorarà la comunicació diplomàtica per “desenvolupar les nostres relacions en diversos camps”, ha exposat.

De fet, aquest dijous l'ambaixador es va reunir amb la ministra andorrana i ja es van plantejar possibles eixos de treball, en especial en el camp del turisme de muntanya i ecològic, així com en el comerç i intercanvi de productes. S'està treballant, ha explicat Rodríguez, en “activar una trobada de tipus comercial i empresarial” a Andorra. Així mateix, també ha ofert la seva experiència com a país per a la nova llei del menor que està desenvolupant el Principat.

Pel que fa a quan podria estar obert aquest consolat honorari, ha dit que hi ha una “candidata important” que faria les tasques de cònsol honorària i que s'estan fent els tràmits legals a Andorra perquè el president de la República Dominicana pugui procedir a la seva designació.