El Debat d'Orientació Política (DOP) que el cap de Govern, Toni Martí, vol celebrar abans del final de la legislatura i en què podria anunciar la data de les eleccions, es farà després de l'aturada d'estiu, el 17 i el 18 de setembre, i no al juny com inicialment havia apuntat Martí. Així ho ha acordat aquest divendres la junta de presidents, que també ha previst que es puguin celebrar dues sessions extraordinàries de Consell General durant el mes de juliol, el 12 i el 26, per poder aprovar el màxim de lleis que actualment es troben en tràmit parlamentari.

La subsíndica general, Mònica Bonell, ha dit que finalment s'ha trobat més idoni celebrar el debat al setembre, tenint en compte que algunes de les lleis que el Govern considera important que s'aprovin, al juny encara s'estaran treballant en comissió. El que no se sap a hores d'ara és si aquest canvi de data en el DOP allunya la possibilitat d'un avançament de les eleccions per a finals d'any. De fet, Bonell ha reconegut que hi haurà lleis que, per la seva complexitat, segurament s'allargaran més enllà del juliol i s'hauran d'acabar de treballar durant el segon període de sessions, però també ha garantit que la voluntat és treballar perquè el màxim de textos estiguin aprovats a l'estiu. Magrat que el cap de Govern també va apuntar que si feia falta també es podria treballar a l'agost, aquesta possibilitat no s'ha tractat durant la junta de presidents i, a més, Mònica Bonell ha dit que en tot cas hauria de ser una petició que vingués de les pròpies comissions legislatives.

De cara a la pròxima sessió de Consell General prevista per al 17 de maig ja hi ha quatre textos disponibles i tres més que també podrien votar-se. Són l'adhesió al Conveni de l'Organització Meteorològica Mundial, la modificació de la Llei del sòl, el projecte de llei dels serveis de pagament, el suplement de crèdit per a l'AREB, la modificació de la Llei de l'INAF, la modificació de la Llei d'immigració i la creació del Col·legi d'Odontòlegs. Però quedaran encara pendents una vintena de textos, entre els quals les proposicions de llei de la reforma laboral, el projecte de llei de la funció pública, el de transició energètica, tres projectes de llei sobre educació, o la modificació del Codi de procediment civil, entre d'altres.