Fa tot just un any que va entrar en funcionament l'Estació Nacional d'Autobusos, al carrer de la Curia d'Andorra la Vella a tocar de l'avinguda Tarragona. La seva inauguració posava punt final a llargues reivindicacions de les companyies que s'encarreguen del transport internacional de passatgers, que no tenien un espai comú i en condicions per al trànsit dels seus passatgers. Ara són ells, un total de set, els qui gestionen aquesta instal·lació, a través d'una Unió Temporal d'Empreses (UTE). Durant el primer any de vida la instal·lació ha mogut un trànsit d'unes 300.000 persones, entre entrades i sortides, el que se situa dins les previsions però a la zona baixa. S'havia establert la gestió de fins a 400.000 passatgers anuals, però com que de moment la línia que uneix Andorra i la Seu d'Urgell no fa parada a l'estació nacional, no s'ha pogut arribar a la xifra prevista, ha explicat Jaume Vidal, director de l'estació. Pel que fa a trànsit diari, s'ha situat en prop de 1.000 persones, ha indicat, i en uns 50-60 autobusos.

Vidal ha celebrat que al llarg d'aquest any s'hagin anat completant diverses accions per millorar el servei que la instal·lació ofereix als usuaris. Els propers dies s'inaugurarà un aparcament per a unes 100 places a tocar de l'estació, gràcies a un acord de lloguer de terrenys al que ha arribat el comú d'Andorra la Vella amb un privat. També s'han habilitat dues places de càrrega i descàrrega, s'ha instal·lat un caixer automàtic, màquina de canvi i més màquines de venda de menjar.

El proper objectiu és la construcció d'una parada d'autobusos a tocar de l'estació, a l'avinguda Tarragona, perquè s'hi puguin aturar entre tres i quatre vehicles. Es fa amb la idea que totes les línies nacionals interurbanes hi facin parada. “Les obres començaran en breu”, ha assegurat Vidal. Ara bé, una cosa és que hi hagi parada, i l'altra és que hi parin autobusos. Tot dependrà del concurs de les línies de transport públic que en principi obrirà aquest mes de maig el Govern, i que és el que ha de modificar les línies nacionals perquè passin per l'estació nacional. És el segon concurs ja que el primer va ser declarat desert, i va suposar enfrontaments judicials entre algunes de les companyies i l'executiu.

Un petit bar, un informador turístic

Durant aquest any, i un cop solucionat el problema de l'aparcament, han sortit a la llum diverses mancances de la infraestructura. Una, la manca de bar, per un “mal plantejament inicial”. En aquest sentit, Vidal ha informat que estan treballant en un projecte per fer un petit bar i que ja l'han proposat a Govern. Estan a l'espera de resposta.

L'altra problemàtica és la manca d'informació turística pensant en els usuaris que just arriben al país, una tasca que al final acabaven fent els mateixos venedors de bitllets. Després de plantejar la situació al ministeri de Turisme, va iniciar una prova pilot durant poc més d'un mes, amb la incorporació d'una persona a l'estació per solucionar els neguits dels visitants. Aquesta prova pilot, però, ha acabat, i no han obtingut més retorn per part del Govern. Al parer de Vidal, caldria repetir aquesta acció al juliol, que és quan torna a augmentar el nombre de passatgers. Ni que sigui en horaris de màxima afluència d'usuaris, ha plantejat.

Pel que fa a aquest segon any de vida de l'estació, de moment no hi ha prevista l'ampliació de noves rutes per part de les companyies, ha informat Vidal. Sí que es vol arribar a la xifra del 400.000 usuaris, però tot dependrà de si finalment s'aconsegueix que la línia regular de la Seu hi pari. Al parer del director de l'estació, s'hauria de considerar aquesta línia internacional (passa per una frontera, justifica) i, per tant, hauria de parar a l'interior de la instal·lació com ho fan la resta de línies d'aquestes característiques. Però tot està en “'stand-by'”, ha lamentat.