Guanyar una prova de la Copa del Món d'Skyrunning era un dels somnis del corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Òscar Casal, i aquest cap de setmana passat el va complir a la Xina, després de proclamar-se vencedor de la primera prova del circuit mundial. Amb aquesta victòria, Casal també ha fet història, convertint-se, així, en el primer corredor andorrà capaç de guanyar una cursa de la Copa del Món de curses de muntanya. Aquest dijous a la tarda, juntament amb el seu germà, Marc Casal, que va quedar en setena posició, ha valorat davant dels mitjans de comunicació la seva participació a la prova xinesa.

Òscar Casal ha agraït el reconeixement de MoraBanc i ha començat dient que l'esport, de vegades, és molt capritxós, per argumentar que un mes i mig enrere es sentia desmotivat i no tenia ganes d'anar a la primera cursa de la Xina, tot i haver entrenat molt bé durant tot l'hivern. Tres setmanes abans, però, pare i germà el van convèncer perquè hi anés. Casal ha explicat que li va anar molt bé marxar amb una setmana d'antelació, per tal d'aclimatar-se a l'alçada de la cursa (molt més elevada que la resta) i poder entrenar bé. Fins que va arribar el dia de la prova i “va anar tot rodat”, ha manifestat el corredor andorrà, assegurant que “el meu cos va respondre com no m'havia respost mai”, amb molta força a l'última baixada. Sense amagar l'emoció, Casal ha apuntat que aquesta fita “és gairebé com un miracle” i que ara cal preparar la següent cursa “tocant de peus a terra” i entrenant com fins ara, sempre amb humilitat. Ara bé, ha reconegut que la prova de la Xina li ha de repercutir positivament per lluitar per les properes.

Per la seva banda, Marc Casal ha reconegut que per ell no va ser una gran cursa i que les sensacions que va tenir no van ser del tot bones, tot i que el resultat pugui semblar bastant bo. El corredor ha reconegut el mèrit del seu germà i ha coincidit amb ell que han de seguir treballant amb humilitat i mantenir la línia endegada al principi de la temporada. “Això ha estat una batalla i la guerra continua”, ha apuntat l'esportista. Casal ha comentat que cada cop hi ha més corredors i més països que competeixen en curses de muntanya, amb gent jove que es professionalitza en aquest esport. Ara bé, assegura que amb les característiques del país, les facilitats que els donen la FAM i els patrocinadors i amb el resultat del seu germà, han de seguir endavant i intentar que els resultats cada vegada siguin millors.

El president de la FAM, Jaume Esteve, ha aprofitat per remarcar que aquests bons resultats dels germans Casal, i en especial el de l'Òscar, són la justificació de la feina que s'està fent des de la federació i que s'està fent bé. Jaume Esteve ha explicat que cada any intenten aportar una mica més, amb el bagatge de l'experiència anterior, i que per això cal suport. El suport del Govern “cobreix les nostres necessitats”, ha dit Esteve; a més, els projectes que presenta la FAM “tenen un recolzament important”. Ara bé, el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme ha insistit en la importància del suport d'entitats privades com MoraBanc, també pels equips base, o per aquesta prova de la Xina, que ha requerit molts esforços, i que, tot i els èxits d'ara, els resultats no sempre són bons. Per això ha repetit que cal treballar perquè els suports siguin els mateixos quan les coses no surtin tan bé. Per últim, Jaume Esteve ha assegurat que tenir referents com els germans Casal al país és un impuls per la base d'aquest esport, que es treballa des dels clubs.

La directora de Comunicació i Marca de MoraBanc, Mireia Maestre, ha felicitat els germans Casal perquè malgrat l'alçada, la neu i les condicions exigents van aconseguir situar-se en el 'top ten' i fer una cursa “magnífica”, especialment l'Òscar.

L'altre somni, l'Òscar Casal ja el va complir el 2015, després de guanyar amb el seu germà Marc la Transalpina, que seria com el Tour de França de les curses de muntanya. Complerts tots dos, doncs, l'Òscar Casal ja pot dir que, de vegades, els somnis es fan realitat.