El paviment de cautxú del passeig del riu d'Andorra la Vella, molt malmès per l’ús, es renovarà aquest mes. A partir de dilluns 7 de maig, el tram comprès entre el pont del Lycée i Prat Salit quedarà tancat a l’ús públic mentre s’hi facin els treballs de reposició. El comú de la capital ha informat que està previst que durin un màxim de quatre setmanes.

Aquesta obra, que es va adjudicar a final de setembre de l’any passat, no s’ha pogut dur a terme fins ara perquè s’ha hagut d’esperar que hi hagués un ascens de les temperatures. El material que s’hi ha d’instal·lar així ho requereix per adherir-se correctament al paviment.

El comú d'Andorra la Vella recomana als usuaris d’aquesta zona, molt transitada per corredors i passejants, que mentre durin les obres de millora utilitzin la via paral·lela al passeig del riu, a tocar de la carretera general.

El tartan del passeig del riu, d’un quilòmetre de llargada i 3.000 metres quadrats, es va instal·lar el 2011 arran d’una donació d’un particular de la parròquia. El 2013 s’hi van fer obres de millora puntuals en les àrees més malmeses i des de llavors no s’hi havia tornat a actuar. El comú hi inverteix ara 76.867 euros.