El Centre cultural i de congressos lauredià, així com els mateixos carrers de la vila de Sant Julià de Lòria, han estat l'escenari aquest dijous a la tarda de la segona fase de la 29a Olimpíada de matemàtiques. La competició ha començat amb la prova individual, a la qual li ha prosseguit la prova per equips. A diferència de la primera fase, on eren preguntes tipus test, a la prova individual els 62 alumnes participants han hagut d'afrontar problemes que s'havien de “pensar i desenvolupar”, ha explicat la coordinadora de l'esdeveniment i professora del col·legi espanyol María Moliner, María Auxiliadora González Poveda.

Pel que fa a la prova per equips, s'han format amb alumnes procedents dels tres sistemes educatius, tenint en compte la igualtat de sexe i també segons els nivells mostrats a la primera fase, ha explicat González Poveda. Aquesta barreja també té com a objectiu fomentar la convivència i cooperació entre cada model d'ensenyament. Eren en total deu equips i han hagut de superar sis proves de matemàtiques “aplicades a la vida real”, motiu pel qual la prova s'ha traslladat pels carrers de Sant Julià.

Comptant la primera fase del març l'olimpíada té una participació de gairebé 800 estudiants de segon d'ESO, de segon de segona ensenyança i de quatrième, segons el sistema.

Les proves han estat supervisades per divuit docents del col·legi espanyol María Moliner, sota la coordinació del departament de Matemàtiques d'aquest centre. Es tracta d'un esdeveniment que organitza la conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra, amb el suport de MoraBanc.

Els guanyadors, que rebran 200 euros en metàl·lic, es donaran a conèixer en un acte el proper 14 de juny, també al centre de congressos lauredià. Seran un total de quinze, i d'aquests els dos alumnes que hagin obtingut la millor puntuació tindran l'import pagat per participar a la final de l'Olimpíada espanyola, que se celebra a València, del 21 al 26 de juny. Andorra hi participa com a país convidat.