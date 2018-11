El bike park de Soldeu no tornarà a obrir les seves portes. Així ho ha anunciat el director de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, que ha explicat que aquest estiu no és possible oferir l'activitat a causa de les obres de la plataforma de Soldeu, però que tampoc està previst que es reprengui en un futur, ja que a l'estiu l'estació aposta més pel públic familiar i infantil, amb el familiy park de Canillo com a activitat estrella. A més, es considera que no hi ha tant de mercat en el món de la bicicleta tot terreny per tenir més d'una instal·lació d'aquestes característiques al país.

D'altra banda, i també a causa de les obres de la plataforma de Soldeu, aquest estiu tampoc podrà operar el karting del Tarter, ja que es necessita l'aparcament per dur a terme el muntatge de les bigues de la nova plataforma. En aquest cas, Hidalgo ha confirmat que aquesta activitat sí que continuarà amb normalitat a partir de l'any vinent.

Per tot plegat, Vallnord ha anunciat que s'ha arribat a un acord amb Soldeu per tal que els 'bikers' que l'any passat van comprar el forfet de temporada del Grandvalira Bike Park Soldeu puguin gaudir del preu especial dels clients fidels del Vallnord Bike Park La Massana, que ascendeix a 153 euros.

Vallnord, que ha anunciat que el bike park obrirà les seves portes el 19 de maig, també recorda que el passi d'estiu és gratuït per als posseïdors dels forfets de temporada d'Ski Andorra i d'esquí escolar. Les instal·lacions de la Massana disposen de 40 quilòmetres de descens i un desnivell de més de 1.000 metres, distribuits en 29 circuits de diferents nivells i modalitats: 21 de descens, dos d'enduro, quatre de 'cross country', un de 'four cross', un de bicicleta elèctrica, una zona de pràctiques, una zona infantil i un 'pump track'.