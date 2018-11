Les empreses andorranes confirmen la lenta recuperació de l'economia sota la influència positiva del sector exterior. Així ho mostren les enquestes de conjuntura de la Cambra de Comerç corresponents al segon semestre del 2017. Tots els àmbits milloren tret del comerç minorista, que afectat per l'atonia del consum ha tingut una caiguda de la facturació del 0,8% de mitjana. La recuperació en el sector industrial segueix el seu curs, però a un ritme més lent del que s'esperava mesos enrere. Les perspectives indiquen un alentiment de cara als propers mesos. Pel que fa a la construcció es percep una millora moderada, per bé que l'activitat es manté dins d'uns registres molt baixos.

El comerç minorista, per la seva part, es mostra incapaç de consolidar una tendència de recuperació clara. La nota més positiva és la de l'hoteleria, que ha avançat a un ritme més expansiu, amb un increment interanual de la xifra de negocis del 3,7% de mitjana. Les empreses de l'hoteleria i de la construcció, però, han mostrat la seva preocupació per la manca de personal qualificat i, pel que fa al comerç, la Cambra ha anunciat que es duran a terme un seguit d'accions per revitalitzar-lo i acompanyar-lo en la seva transformació. En els propers mesos es posarà en marxa el projecte 'Marca Andorra' i es continuaran organitzant els 'retails training tous experience' així com les accions per impulsar el comerç electrònic.

Pel que fa a la demanda, la millora de la situació econòmica del país observada des de l'any 2013 es basa en una lleu reactivació de la inversió i sobretot en el dinamisme més gran de la demanda procedent de l'exterior que, afavorida per una recuperació progressiva de les economies veïnes, i especialment de l'espanyola, està impulsant l'activitat turística com a motor del creixement econòmic d'Andorra. Des de la perspectiva de l'oferta, l'impuls de l'activitat ha continuat liderat pels serveis i sobretot per les activitats vinculades més directament al turisme. També destaca la contribució positiva de la la construcció que, per segon any consecutiu, ha mostrat una millora de l'activitat, de perfil més intens que la registrada el 2016.

Durant la presentació de les enquestes, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, ha recordat que un dels principals reptes de l'entitat serà treballar per al desenclavament del país pel que fa a les infraestructures i comunicacions. Segons Armengol, “en un país com el nostre tan dependent de l'exterior, sense una adequada infraestructura de comunicacions no podrem desenvolupar avantatges competitius ni assolir un creixement econòmic sostingut. Per això, treballarem per obtenir millores en els accessos viaris i per recuperar i estudiar la viabilitat de projectes aeroportuaris”.

Les enquestes s'acompanyen d'un estudi sobre la inclusió laboral de les persones amb discapacitat que demostren que hi ha un grau de desconeixement elevat en relació amb les possibilitats d'inserció laboral.