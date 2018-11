El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat que en un termini de quinze dies la llei òmnibus que ha de servir per impulsar les mesures urgents per pal·liar el problema de l'habitatge del lloguer (la manca i el creixement dels preus) pot ser aprovada. D'aquesta manera, ha destacat que hi ha aspectes que ja estan tancats, com les modificacions a la llei d'arrendament de les finques urbanes i la d'ordenació del territori, i que ara s'està fent l'anàlisi corresponent a les modificacions de les lleis tributàries, ja que és la qüestió més complexa. Aquesta ha estat la resposta que Espot ha donat al conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, durant la sessió de control al Govern que s'ha celebrat aquest dijous al Consell General.

Espot ha recordat que es tractarà d'un “còctel de mesures”, tal com ja va anunciar, entre les quals una taxa que gravi els pisos buits, alleugerir les exigències per a la rehabilitació d'habitatges que es destinin al lloguer o el fraccionament de la cessió econòmica.

Naudi ha mostrat la seva preocupació perquè aquestes mesures no siguin “d'aplicació immediata”, ja que caldrà tot un procés fins que la llei pugui ser aprovada i aplicada i ha lamentat que mentrestant els efectes de la manca d'habitatges de lloguer o l'augment del preu estan afectant l'economia del país i també els ciutadans, ja que, ha dit, hi ha gent que té dificultats per satisfer el preu del lloguer i els empresaris per trobar treballadors, “tal com ha reflectit la premsa”. Espot ha respost que del que es tracta és d'impulsar mesures que puguin ser efectives i no “cosmètiques” i que això requereix el seu temps.

Funció pública



D'altra banda, des del Partit Socialdemòcrata el conseller Gerard Alís ha criticat que el diàleg per la modificació de la llei de la funció pública “hagi estat un fracàs” i que les actuacions que s'han dut a terme hagin estat per “cobrir la papereta”. La titular de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, ha recordat tota la feina que ha fet el Govern per poder consensuar el text i ha lamentat que finalment no s'hagi aconseguit. Tant ella com Espot han insistit en què s'ha complert la llei pel que fa a la intervenció de la comissió consultiva i el consell de la policia.

D'altra banda, la consellera liberal Judith Pallarés ha qüestionat que la memòria econòmica no sigui complerta. Descarrega ha destacat que s'ha fet una projecció però que hi ha aspectes, com els complements, que s'hauran de desplegar per via reglamentària i que, per tant, no es pot calcular amb precisió aquest impacte. I ha conclòs, a preguntes d'Alís, que les dades de les quals es disposa són les necessàries per valorar que el model proposat és “sostenible”.