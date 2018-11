El conseller liberal Ferran Costa ha manifestat aquest dijous la seva preocupació per les obres de les avingudes Meritxell i Carlemany i, molt especialment, per la seguretat per als vianants o l'afectació que puguin tenir en cas que els serveis d'emergència hagin d'actuar. De fet, no ha dubtat en manifestar que aquests treballs “desafien tota lògica” ja que considera que no hi ha uns circuits adequats per garantir la seguretat dels vianants i ha volgut saber no només quines mesures s'han adoptat per garantir que els serveis d'emergència puguin actuar sinó per vetllar perquè els vianants no puguin resultar afectats. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat que la taula de mobilitat va validar aquestes obres perquè els subministraments i els serveis essencials estan garantits i ha remarcat que fins i tot s'han fet visites in situ dels bombers i de la policia, que també han pactat com s'hauria d'actuar en cas d'emergència.

D'aquesta manera, Espot ha destacat que arran d'aquestes actuacions de la policia i dels bombers s'han reforçat les rondes a peu de la policia a aquesta zona ja que ara hi ha un major risc davant la comissió de delictes i, pel que fa als bombers, s'ha fet una recomanació perquè s'instal·lin hidrants nous aprofitant les obres. Quant a l'actuació de les ambulàncies, el titular de Salut, Carles Álvarez, ha destacat que quan el centre regulador rep una trucada es coordina amb el Servei de Circulació per poder pactar l'actuació.

En certs aspectes, Espot ha destacat que el Govern no en té la competència, com per exemple pel que fa al cost i al calendari de les obres i també ha remarcat que la Llei de seguretat i salut és d'aplicació per als treballadors i no per als vianants, afegint que si la policia constata qualsevol problema que pugui afectar els vianants, hi intervindrà i que des d'Inspecció de Treball es farà el mateix. De fet, ha anunciat que s'han inspeccionat les passarel·les per les quals han de passar els vianants per comprovar la seva seguretat.

El conseller del Partit Socialdemòcrata i president suplent del grup parlamentari mixt, Pere López, ha mostrat, de la seva banda, la preocupació per l'afectació que les obres poden tenir a l'estiu, amb l'arribada de turistes i la coincidència amb el Cirque du Soleil.