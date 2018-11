'Andorra, país romànic'. Així és com ha anomenat el col·legi espanyol María Moliner el projecte artístic que han desenvolupat, conjuntament, totes les etapes educatives del centre, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat. Amb l'objectiu de conèixer de manera dinàmica i lúdica el patrimoni artístic i cultural d'Andorra, els alumnes han creat un conjunt d'obres, deixant-se portar per la creativitat.

L'exposició està formada per més d'una setantena d'elements i, per gaudir-la de manera completa, la professora d'Història d'Andorra del col·legi María Moliner, Amparo Soriano, ha recomanat fer-ho a través dels codis QR que acompanyen cada una de les obres i que dirigeixen els visitants al blog proyectoartisticomoliner.blogspot.com, on poden veure la imatge original de totes les obres que han treballat, la rèplica feta pels alumnes, les fotografies del procés de creació i una breu explicació. Soriano ha animat el professorat de l'escola ha continuar amb una segona edició d'aquest projecte el curs vinent.

A la presentació, que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda al Centre Cultural la Llacuna, hi han assistit l'ambaixador d'Espanya i la consellera d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio i Yolanda Varela, respectivament. Montobbio ha destacat la transversalitat i la interdisciplinarietat del projecte, ja que integra la totalitat dels alumnes de l'escola i els professors de totes les matèries, a través “d'un fil conductor molt atractiu: el romànic”. L'ambaixador ho ha definit com un “viatge d'anada i tornada”, en el sentit que els joves aprenen dels adults, però els adults també poden aprendre dels més joves.

Els alumnes més petits d'Infantil i Primària han treballat la idea de la maternitat a partir de les imatges de verges romàniques, identificant primer les característiques estètiques per fer-se'n la seva pròpia idea i dibuixar, després, la seva pròpia representació de la mare i el fill.

A Secundària, els estudiants més grans de 4t d'ESO han fet un treball d'aproximació al coneixement de la tècnica romànica de la pintura al tremp sobre ou. Amb l'ajuda del professor de plàstica, han preparat el suport, els pigments i ho han aplicat, de manera lliure, recreant diverses obres pictòriques, després d'haver-ne visitat vàries durant el curs. La resta de cursos d'ESO, per la seva banda, han fomentat la seva capacitat creativa a través de la fotografia, reinterpretant alguns dels altars més famosos del romànic i les formes de les principals esglésies romàniques andorranes.

Per últim, a Batxillerat és on la creativitat ha estat més gran, ja que els alumnes d'aquesta etapa han dissenyat maquetes de la majoria d'esglésies d'Andorra, pergamins que reprodueixen textos i cal·ligrafies de l'època, quadres o dibuixos inspirats en els edificis i pintures que han estudiat i, fins i tot, han costumitzat algunes samarretes inspirant-se en l'art romànic.

L'acte de presentació també ha comptat amb representants dels comuns d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. El cònsol menor del comú de la capital, Marc Pons, ha encoratjat el centre educatiu a seguir treballant amb aquest mètode i ha celebrat poder observar el patrimoni romànic d'Andorra des d'un punt de vista diferent. Per la seva banda, el conseller de Cultura del comú lauredià, Josep Roig, ha celebrat que el romànic no només es pugui aprendre llegint, sinó també dibuixant i creant, la qual cosa ha manifestat que és “fantàstic”. Roig ha fet una aposta pel jovent i ha encoratjat els professors a seguir transmetent coneixements d'aquesta manera tan creativa. Per últim, la consellera menor del comú escaldenc, Núria Gómez, ha celebrat el fet que el projecte inclogui una tecnologia tan habitual avui en dia, com són els codis QR, i ha animat l'escola a seguir endavant amb iniciatives com aquesta.

L'exposició 'Andorra, país romànic' del col·legi María Moliner es podrà veure de manera itinerant a tres parròquies andorranes. Després de la Llacuna, on s'hi estarà fins el proper 4 de maig, del 30 de maig al 4 de juny la mostra es traslladarà al Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria, mentre que del 7 al 27 de juny es podrà visitar al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.