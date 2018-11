Les tapes i la cervesa tornen a ser les protagonistes aquesta setmana a Sant Julià de Lòria. La desena edició de la Ruta de la tapa inundarà, a partir d'aquest dijous, la parròquia laurediana amb un total de setze establiments adherits i, per tant, setze propostes diferents. La inauguració de l'esdeveniment s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda al vestíbul del Centre cultural i de congressos, on s'hi han reunit tots els participants, les autoritats i les protagonistes, i les tapes, una novetat respecte els anys anteriors. Precisament amb motiu de la celebració del desè aniversari, s'han incorporat múltiples canvis encaminats a augmentar la participació i també per afavorir la dinamització de la parròquia. És per això que la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, ha posat com a objectiu doblar les 2.600 racions venudes l'any passat. “Volem que la gent conegui la majoria dels restaurants i bars del poble”, ha explicat.

Una altra novetat és l'increment econòmic dels premis. Les creacions optaran a quatre guardons: a la tapa més original (900 euros), a la tapa més gustosa (500 euros), a la tapa realitzada amb productes de proximitat (300 euros), tres reconeixements que decidirà un jurat, i el premi del públic (300 euros). El jurat s'ha encarregat de tastar les creacions aquest dimecres i entregaran els premis el proper 9 de maig a l'antiga casa comuna. Tapa danesa, torrada d'all lligat, pebrots del piquillo farcits de bacallà, niu amb encenalls de foie i tòfona o una mini hamburguesa, són algunes de les tapes que a partir d'aquest dijous i fins diumenge aquells que ho vulguin podran tastar-les als establiments adherits per 3 euros (inclou beguda).

A més, per potenciar la participació per cada tapa el bar o restaurant entregarà una butlleta per participar en els sortejos de lots de productes preparats pels comerços de la parròquia (menús, talls de cabell, vals de compra, viatges al Tobotronc de Naturlàndia, etc.). Aquells que completin tota la ruta i tastin les setze tapes participants entraran al sorteig d’un viatge a Nova York per a dues persones, amb quatre nits d’hotel.

De manera paral·lela a la celebració de la ruta, la parròquia laurediana també acollirà, només els dos dies de cap de setmana, la Fira del vehicle d'ocasió (Fiveco), on els concessionaris exposaran una vuitantena de vehicles d’ocasió, tant de segona mà com de quilòmetre zero. Durant tots els dies que duri l'esdeveniment hi haurà animació als carrers, als locals de restauració, concerts en diferents places lauredianes i activitats infantils. Tot serà gratuït, excepte l’espectacle de tancament, que serà de flamenc. Amb l’entrada, a 5 euros, també hi haurà dret a consumir una tapa.