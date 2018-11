A proposta de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, el consell de ministres ha acordat sol·licitar l'adhesió d'Andorra al Programa iberoamericà d'enfortiment de la cooperació sud-sud i la formalització de la participació en l'Informe de cooperació sud-sud elaborat per la Secretaria General Iberoamericana (Segib). A més, s'ha aprovat formalitzar l'interès en el nou Programa de persones amb discapacitat que s'endegarà durant aquest any.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que, en el marc de la candidatura d'Andorra per acollir la 27a Cimera iberoamericana de caps d'estat i de govern, l'any 2020, s'ha considerat que és el moment d'enfortir la participació en projectes de cooperació iberoamericana que són de gran importància per a la Conferència iberoamericana i que, al mateix temps, coincideixen en les prioritats de cooperació d'Andorra.

El Programa iberoamericà d'enfortiment de la cooperació sud-sud és un dels més importants de la Conferència iberoamericana i en formen part tots els països, excepte Andorra i Veneçuela. L'objectiu del programa és enfortir i dinamitzar la cooperació horitzontal entre països del sud. Aquest tipus de cooperació ha pres rellevància en el sistema internacional de cooperació al desenvolupament i és un programa amb un reconegut d'èxit arreu del món.

Quan Andorra s'hi adhereixi, podrà participar en les accions de formació i reunions de seguiment del programa i, per tant, podrà identificar oportunitats de cooperació interessants. El programa es finança mitjançant el pressupost ordinari de la Segib, i no s'ha d'aportar cap quota anual. No osbtant això, el Govern ha decidit aportar una contribució voluntària de 20.000 euros.

Quant a la participació a l'Informe de cooperació sud-sud a Iberoamèrica, que registra les accions de cooperació sud-sud o triangular, permetrà a Andorra tenir més visibilitat i detallar les diferents actuacions de cooperació.

Interès en el nou Programa de persones amb discapacitat



D'altra banda, l'executiu ha acordat formalitzar l'interès per participar al nou Programa iberoamericà sobre els drets de les persones amb discapacitat o en situació de discapacitat. El programa, que es troba en fase de creació, s'ha d'aprovar durant la 26a Cimera iberoamericana de caps d'estat i de govern que tindrà lloc el novembre que ve a Guatemala. Per formar part del programa, els països hi han de contribuir amb 50.000 euros, que Andorra també aportarà.

El programa iberoamericà s'alinea amb les prioritats del Govern en matèria de protecció de les persones amb discapacitat i amb les prioritats establertes en el Pla rector de cooperació 2018. Els objectius del programa són la recopilació de dades que serveixin per dissenyar polítiques públiques en matèria de discapacitat, promoure mesures d'igualtat i no discriminació, promoure mesures per garantir una educació inclusiva a tots els nivells, articular iniciatives en matèria d'inclusió laboral, empoderar les persones amb discapacitat contribuint i promovent l'enfortiment de les organitzacions de persones amb discapacitat, i promoure mesures per garantir l'accés a la salut i l'accés a serveis especialitzats. La inclusió en el programa permetrà la participació de les associacions andorranes de l'àmbit de les discapacitats en formacions, seminaris, tallers i reunions per coordinar l'acció dels països iberoamericans.