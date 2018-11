El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de reforma de l'antiga residència per a gent gran Solà d'Enclar, per adaptar-la a un centre per a joves amb trastorns de conducta. El Govern va convocar els professionals de l'arquitectura a un concurs públic, el 12 de març, i l'oferta que ha obtingut la puntuació més alta ha estat la dels arquitectes Gerard Veciana (Arteks Arquitectura, SL) i Lluís Ginjaume (Taller Arquitectura i Tècnica, SAU). Veciana i Ginjaume assumiran els treballs de redacció del projecte i direcció de les obres, respectivament, amb un termini d'execució de dotze setmanes.

Amb la reforma de la residència Solà d'Enclar, ubicada al carrer Gil Torres, 11, d'Andorra la Vella, l'edifici acollirà el futur centre per a joves amb trastorns de conducta diagnosticats, que requereixen un abordatge socioeducatiu i terapèutic. La resta de les instal·lacions es destinaran a apartaments per a persones amb problemes d'exclusió social. La superfície total construïda de l'edifici és d'uns 2.100 metres quadrats, i el cost estimat del projecte és d'un milió i mig d'euros.

Barreres de protecció



D'altra banda, el Govern també ha aprovat la convocatòria d'un concurs nacional per a la realització de treballs d'implantació i reparació de barreres de seguretat de la xarxa viària, corresponent a la campanya 2018. En concret, es faran actuacions en quatre zones: la Margineda, Valira Nova, Molleres i Mereig, i al Port d'Envalira. En aquests trams se substituiran les barreres metàl·liques actuals per barreres mixtes (fusta-metall). En total, es canviaran 1.300 metres lineals de barreres repartides entre les quatre zones. Les ofertes s'han de presentar, com a màxim, el 7 de juny.