El consell de ministres ha aprovat el pla d’estudis del màster en dret de la Universitat d’Andorra. El títol oficial de màster en dret va ser creat pel Govern el gener del 2015, i el pla d’estudis presentat per la Universitat d’Andorra compleix els requisits establerts en el decret de creació d’aquesta titulació.

El pla correspon a un títol de segon cicle universitari, de 120 crèdits europeus de durada distribuïts en quatre semestres, i s’adequa a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, així com al decret de creació del títol. El màster pretén formar professionals altament qualificats per a l’exercici de l’advocacia i d’altres professions relacionades amb l’àmbit del dret, com pot ser batlle, fiscal, notari, procurador, jurista o professor d’universitat, o membre d’un consell jurídic, entre d’altres. Aquesta formació de segon cicle té com a objectiu que els seus titulats tinguin un perfil professional versàtil i adaptable per ocupar llocs de responsabilitat en organitzacions de caire jurídic, social, econòmic i polític en institucions públiques i privades així com en organismes internacionals.

El màster en dret pot englobar dos itineraris: un de més teòric, per a qui vulgui continuar estudis de doctorat, i un altre de més pràctic per a qui vulgui exercir. En aquest segon itinerari, les pràctiques es realitzaran a Andorra, de manera presencial, en un o diversos organismes, com poden ser l’administració pública, el poder judicial, notaries, procuradories i despatxos d’advocats. Aquesta formació no servirà per poder exercir la professió d'advocat a Andorra ja que, segons ha confirmat el ministre Jordi Cinca, la via per accedir-hi continuarà sent el postgrau en dret andorrà.

D'altra banda, el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior fa pública la convocatòria de beques d’estudi de nivell de màster i de doctorat per part del govern del Japó a través del seu ministeri d’Educació, Cultura, Esports, Ciències i Tecnologia. Poden optar a aquestes beques els estudiants andorrans, entre altres nacionalitats, que vulguin continuar estudis de segon o tercer cicle universitaris al Japó. L’inici dels estudis ha de ser a l’abril o a l’octubre del 2019, i la durada de les beques és de 18 a 24 mesos.

Les sol·licituds s’han d’adreçar, acompanyades dels documents que determinen les bases, a l’ambaixada del Japó al Principat d’Andorra de París. S’ha d’enviar una còpia de la sol·licitud i dels documents que l’acompanyen al departament d’Ensenyament Superior i Recerca del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 18 de maig del 2018.

Les persones interessades poden consultar les bases d’aquesta convocatòria de beques al Japó, al següent portal web: http://www.fr.emb-japan.go.jp/education/bourses/etudes_et_recherche/index.html. La manca de qualsevol dels requisits establerts a les bases de la convocatòria és motiu d’exclusió de la convocatòria.