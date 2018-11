El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publica aquest dimecres un decret pel qual s’anuncia el cessament de Maria Geli com a directora del departament de Justícia i Interior. Geli ha arribat a l’edat de jubilació i per això plega del seu càrrec de directora d’aquest departament. De totes maneres, tal com han informat des de l’executiu, se li ha signat un contracte per una durada de quatre mesos a mitja jornada perquè pugui enllestir la feina que ara com ara està duent a terme al capdavant del departament de Justícia i Interior. Durant aquest temps que continuï treballant per a l’administració no serà nomenada cap altra persona per substituir-la a la direcció del departament, tal com concreten des del Govern.

Geli va ser nomenada directora del departament de Justícia i Interior el mes de maig del 2015. Anteriorment, concretament des del 2009, havia estat directora de Treball. L’any 1991 es va incorporar al servei d’Inspecció de Treball, on va dur a terme diferents tasques, primer com inspectora (1991-2001) i, posteriorment, com a cap de l’àrea d’Inspecció de Treball (2001-2009), funcions que va compaginar amb les de responsable del Registre de Fundacions (2009), i del Registre d’organitzacions sindicals (des del 20 de gener del 2010).