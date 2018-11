Una de les principals línies d'investigació de la policia iniciada durant l'any passat va ser la lluita contra el contraban de tabac, en especial el que surt per la frontera del Pas de la Casa destí França. Per aquest motiu, ja fa mesos que, dins la Unitat de Fronteres i Estrangeria, s'ha creat un grup d'antifrau que treballa específicament en matèria de contraban. Es tracta d'un grup que ja comença a donar els seus fruits, com ho demostra el fet que el nombre de tabac confiscat (a les dues fronteres i en operacions dins del país) durant el 2017 es va triplicar respecte al 2016, i es va multiplicar gairebé per set respecte al 2015. Parlem de 256.168 paquets confiscats el 2017, pels 88.235 i els 37.714 del 2016 i 2015, respectivament.

El motiu és que, dins d'aquest reforç de la vigilància, s'ha canviat “la línia investigatòria” i s'ha decidit actuar també a la “infraestructura econòmica del contraban dins d'Andorra”, ha defensat el director de la policia, Jordi Moreno. En d'altres paraules, a l'arrel del negoci fraudulent, és a dir i en aquest cas, els comerciants del Pas de la Casa. Abans els controls bàsicament es feien als vehicles, i dins la franja duanera, ha recordat Moreno.

Aquest fet, sumat també a una millor cooperació amb la duana andorrana i també amb la duana i policia francesa (ho plasma el recent entrat en vigor acord de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera), són els que han permès aquest atac intens al negoci fraudulent del tabac. Abans totes les parts treballaven més per lliure, però ara l'intercanvi d'informació entre totes les parts és més fluida, ha celebrat Moreno.

Tot plegat permet que s'hagi frenat de manera considerable la problemàtica del contraban al Pas de la Casa. “Fins i tot els comerciants ens diuen que no es veuen aquests moviments tan descarats”, ha afegit el director del cos.

Objectiu: duana oberta les 24 hores

Una de les unitats que es reforçarà amb l'arribada dels 33 nous agents de policia aquest estiu és precisament la de fronteres i estrangeria, concretament amb sis persones més. Una decisió que busca seguir augmentant el nombre d'operacions, però que també es fa per cobrir el màxim d'hores possible la frontera del Pas de la Casa. Tal com ha recordat Moreno, en l'actualitat el nombre d'efectius només permet que aquesta instal·lació estigui oberta en horari comercial (a la nit hi ha patrulles però no fixes al punt duaner), mentre que l'ideal seria manternir-la oberta les 24 hores. Amb les sis noves incorporacions no serà possible, ha reconegut Moreno, però almenys s'obre la porta al fet que es pugui mantenir oberta més temps que el que ho està ara.

D'altra banda, i en relació a la possibilitat que els controls es reforcin amb la presència de drons per controlar moviments a les muntanyes, Moreno ha explicat que això és una decisió de França i que fins la data ningú del país gal els ho ha confirmat.