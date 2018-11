La temporada 2017-2018 ha tornat a traduir-se en una bona campanya per a Vallnord-Ordino Arcalís, que enguany ha viscut un total de 73 dies de nevades. Així, els 180.000 dies d’esquí venuts des de la seva obertura, l'1 de desembre, han estat caracteritzats per unes condicions de neu excel·lents. Les xifres aconseguides es mantenen en la línia dels òptims resultats de l’hivern 2016-2017. Tanmateix, la satisfacció dels clients vers els serveis oferts per l’estació, com ara la restauració i les diferents activitats d’aventura, han fet que la facturació creixi en més d’un 9%.

La modificació del calendari per ampliar la temporada ha tingut una molt bona rebuda per part del públic. La fórmula 'spring break' d’Arcalís, el canvi de la data de tancament –inicialment prevista per al 8 d’abril– fins a aquest dilluns, ha atret un total de 16.000 persones, inclosos milers de titulars de forfets de temporada Vallnord. Durant 22 jornades, els visitants i també els esquiadors de totes les estacions d’Andorra han pogut gaudir d’una obertura del domini esquiable que s’ha situat cada dia per sobre del 90%. Fins a l’últim moment, les pistes han estat en unes condicions excepcionals i han vist renovats els gruixos amb noves capes de neu.

Pel que fa a les activitats, si el mes de març va ser el moment àlgid del calendari d’esdeveniments amb l’acollida d'una nova etapa del Freeride World Tour, Vallnord–Ordino Arcalís ha estat escenari continu de grans actes esportius i festius des del desembre fins aquest abril, en què els concerts, els campionats nacionals d’esquí alpí i l’estrena de la cursa Red Bull Home Run Arcalís han estat un incentiu més per gaudir de l’'spring break'. Amb tot, el freeride ha tornat a ser el principal protagonista amb competicions internacionals com ara la JAM Extreme Freeride World Qualifier o El Dorado Freeride Junior Tour.

La temporada, especialment abundant en neu, conclou marcada per un ascens del consum per part de l’usuari, que s’entén per l’aposta de l’estació en favor d’oferir productes molt diversos i amb què els usuaris han vist facilitada la seva estada a pistes. Els forfets Mític o el Cashless, estrenats aquest hivern, són dues mostres de l’agilització aconseguida, que han permès disposar de crèdit al forfet per evitar passar per taquilles i poder pagar tots els serveis del domini.

Temporada d’estiu 2018

L’equip de Vallnord-Ordino Arcalís ja treballa en l’acollida dels actes que faran parada a les muntanyes ordinenques l’estiu 2018, com ara l’Ultra Trail Vallnord o la Multisegur Volta als Ports, ambdues previstes per al juliol. Finalment, ja té encarades les novetats de la nova temporada, que a més del Parc Agustina i les excursions per a tota la família, arriben acompanyades de novetats i per l’inici de les millores i inversions de cara al proper hivern. La temporada d’estiu 2018 tindrà el seu tret de sortida el 16 de juny vinent.