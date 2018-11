L'artista Sergi Mas (Barcelona, 1930) ha confirmat que el forn de ceràmica localitzat al camp de Perot fa uns dies mentre es feien uns treballs per millorar el camí era d'Isidre Planes, l'únic terrissaire que hi ha hagut a Andorra, i un dels pocs dels Pirineus. El terreny pertanyia a cal Terrissaire, i el forn fa anys que va quedar en desús i va desaparèixer sota la terra. Ara, uns moviments l'han descobert. Mas ha explicat que Planes, al qual va conèixer, ha estat “l'únic terrissaire que hem tingut a Andorra, des del Neolític cap aquí. El forn de cal Terrissaire era el petit, on hi feia les coses més delicades, com gerros, cantis, plats, etcètera, i en tenia un més amunt, a la Riberola, a la muntanya, per fer material d'obra, com rajola i totxos”. Amb tot, l'artista ha lamentat que l'activitat del terrissaire es va acabar amb “la invasió de Duralex i altres materials a baix preu, que van fer perdre l'interès en l'art de fer cassoles i olles amb terrissa”.

Planes encara va intentar industrialitzar-se, fabricant material d'obra, però “la matèria era massa bona, perquè la terra tenia massa òxid de ferro i als obrers els costava treballar amb els totxos, que costaven de trencar als obrers”, ha afegit Mas. Planes també va provar sort amb una serradora, “que es va cremar l'any 1959”. Finalment, l'antic terrissaire va guanyar una plaça de carter.

Mas ha contat que al Pirineu català hi havia pocs terrissaires: “Un a Rialp, que va ser l'últim que va plegar; dos a la Seu d'Urgell, a la duana vella i a Castellciutat; un altre a Bellver de Cerdanya, i el de Sant Julià. S'ajudaven els uns als altres, perquè feien una cuita cada sis mesos, i a l'hora de coure l'obra, la terrissa fina, havien d'estar 48 hores atiant el foc, i si no ho feien bé, se n'anava tot en orris”, ha especificat.

El ministeri de Cultura treballa amb els arqueòlegs per determinar la data exacta del forn que, amb tota probabilitat, és de principis del segle XX i, segons l'informe, es decidirà què fer-ne. Amb tot, els moviments de terres de la zona són per arranjar el camí, no per aixecar-hi cap construcció, segons s'ha confirmat des del comú de Sant Julià.