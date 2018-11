Els representants dels sindicats han mantingut una trobada aquest dilluns amb consellers del grup parlamentari demòcrata (Carles Jordana, Sofia Garrallà, Marc Ballestà i Maria Martisella) per tractar sobre la reforma de la Llei de la funció pública. En finalitzar la trobada, ambdues parts han destacat el fet que es podrien fer canvis en el redactat. D’aquesta manera, Ballestà ha manifestat que hi ha punts en els quals hi ha “prou marge per apropar posicions” i arribar a una entesa, com per exemple en la qüestió de la reubicació de treballadors per motius de salut, un punt en què el Govern havia acceptat que es percebés el 80% del sou d’origen i on encara es podrien trobar “fórmules per avançar una mica més”, tal com ha comentat el conseller demòcrata.

D’aquesta manera, Ballestà ha destacat que estan “oberts a treballar en els punts on hi ha marge o recorregut per a l’entesa” i, així, ha manifestat que “més enllà” dels aspectes sobre els quals hi ha l’acord amb el Govern per fer esmenes al text, hi ha “recorregut” i, per tant, consideren que encara es poden aportar més canvis. L’objectiu, ha manifestat, seria “aconseguir una llei que sigui la millor i respongui a les expectatives de tothom”.

Ballestà ha explicat que aquestes modificacions es poden fer “sense modificar” la filosofia de la llei. En aquest sentit, ha destacat que durant la reunió també s’ha evidenciat que hi ha aspectes en què la visió dels sindicats i de DA és divergent, com poden ser els triennis i els quinquennis, ja que des de demòcrates es considera que aquest complement d’antiguitat que el Govern ha fixat en cada cinc anys “no s’entén” de manera aïllada als complements de carrera professional o productivitat.

El conseller ha destacat que havia estat una reunió “interessant i productiva” i que s'havia caracteritzat per la “franquesa”.

De la seva banda, el portaveu dels treballadors, Gabriel Ubach, ha posat en relleu que la reunió havia anat “força bé” i que en el transcurs de la trobada havien pogut exposar als consellers demòcrates el que els preocupa d’aquesta llei. Així, per exemple, no veuen factible un desplegament reglamentari en sis mesos quan l’anterior llei, després de més de quinze anys, encara no està totalment desplegada reglamentàriament. Ha destacat també el fet que semblava que hi havia punts on les dues posicions es poden “apropar bastant” i que la voluntat d’ambdues parts havia semblat que era que es pugui assolir una llei “que perduri en el temps”, però ha insisitit en què “hi ha molts punts que es poden millorar”.

Per tant, Ubach ha emfasitzat la necessitat que hi hagi consens perquè aquesta llei pugui ser consensuada i, per aquest motiu, els representants dels treballadors han expressat als consellers demòcrates la seva predisposició a treballar perquè aquest objectiu es pugui aconseguir. “Si podem arribar a consens i diàleg podríem tenir una llei que tingués l’aprovació dels sindicats”, ha conclòs Ubach. Altre aspecte que també han traslladat als consellers demòcrates és la necessitat que el Govern “defensi i promogui” convenis col·lectius que serveixin d’exemple per al sector privat.