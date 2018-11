Tal com informa el cos policial aquest dilluns, el passat 28 d'abril, pels volts de les cinc de la matinada, van haver de desplaçar-se al portal d'un immoble d'Andorra la Vella després que alguns veïns alertessin de crits i cops. Allà es va procedir a la detenció de dos homes residents de 26 i 27 anys, germans, i que s'havien agredit mútuament. Se'ls acusa d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic.

La baralla els va causar ferides a tots dos, motiu pel qual se'ls va traslladar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per efectuar les cures pertinents. Al centre hospitalari va tenir lloc una segona part d'aquest capítol de baralla familiar, ja que es va personar la cosina dels dos germans, la qual es va encarar als agents de policia presents. Va proferir injúries i cas omís a les instruccions donades, assegura la policia, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

Aquestes tres detencions formen part de les dotze que va efectuar la policia durant la setmana passada (del 23 al 29 d'abril). També destaca la d'un home resident de 39 anys, com a presumpte autor dels delictes d'amenaces, injúries i maltractaments per uns fets ocorreguts a Sant Julià de Lòria la nit del 24 d'abril. La denúncia la va fer un particular, que va assegurar davant la policia haver estat insultat i agredit per la persona detinguda, en plena via pública laurediana. De fet, el mateix dia però unes hores abans ja s'havia intervingut amb aquestes dues persones per uns maltractaments lleus en un bar també de Sant Julià, i llavors se li va efectuar una contravenció penal al que va ser agredit a posteriori a la nit. Segons una de les parts, la baralla estava motivada per un deute econòmic pendent de fa temps.

Així mateix, també va ser detingut el passat 25 d'abril a les 12.48 hores a Escaldes-Engordany un home resident de 36 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual amb un menor implicat.

Finalment, durant la setmana passada es va detenir a set persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. Tal com va publicar l'ANA, destaca el cas d'una dona de 25 anys que va patir un accident el dia 27 i que va donar positiu per alcoholèmia, amb una taxa 2,07 g/l. També el d'un home no resident de 22 anys que, durant un control rutinari la nit del 27 d'abril va donar positiu, amb una taxa d'1,68 g/l.