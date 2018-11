El mes de març es va registrar un total de 720.060 visitants, 413.340 dels quals excursionistes (57,4%) i 306.630 turistes -persones que pernocten al país- (42,6%). Aquesta xifra representa un increment del total de visitants del 4,2% respecte del mateix mes de l’any passat, ja que els turistes creixen un 8,5% i el d’excursionistes un 1,1%.

Per nacionalitats cal destacar que els visitants espanyols han crescut un 2,5%, un 2,1% els francesos i un 19,6% els d’altres procedències. Pel que fa a les dades acumulades, cal destacar que el volum de visitants des de principis d’any creix un 1,1%, mentre que en els darrers dotze mesos l’augment és del 2%. Els turistes han augmentat aquest 2018 un 2,2% i en els darrers dotze mesos un 6,5% i els excursionistes es mantenen estables i en els darrers dotze mesos disminueixen un -0,4%.

Un 49% d’aquests visitants manifesta que ha vingut al país en família i un altre 29% ho ha fet en parella, mentre que un 13% diu que ha vingut amb amics. Un 47% diu que ha vingut per fer compres (72% entre els excursionistes i un 7% entre els turistes) i un altre 29% manifesta que ha vingut per practicar esport (10% els excursionistes i 58% entre els turistes). La pernoctació mitjana ha estat de 3,8 nits i un 85% ha pernoctat en hotels, aparthotels o apartaments turístics. Un 30% ha optat per un establiment de quatre estrelles, mentre que un altre 28% ho ha fet per un de tres estrelles. Les parròquies més escollides, amb un 22%, han estat Canillo i Andorra la Vella, mentre que la que menys ha estat Sant Julià de Lòria, amb un 3%.

Entrada de vehicles

D’altra banda, segons les dades fetes públiques aquest dilluns per Estadística, cal destacar que el mes de març van entrar al país 346.566 vehicles, amb una variació positiva del 4,2% respecte del mes de març de l’any passat. Els turismes creixen un 4,9%, mentre que els vehicles pesants cauen un 15,1%. Els turismes procedents d’Espanya augmenten un 4,5% mentre que els que van arribar de França ho van fer en un 5,7%. En canvi, els vehicles pesants que han entrat per Espanya han caigut un 17,3% mentre que han augmentat un 0,4% els que han entrat per la frontera francoandorrana.

Els darrers dotze mesos la xifra de vehicles que han entrat al país ha estat de 4.276.630 amb una variació de l’1,5%. Per Espanya l’increment és del 0,4% mentre que per França és del 3,9%. D’altra banda, en aquest primer trimestre de l’any, l’increment en l’entrada de vehicles se situa en un 1,5%.