La convocatòria d'ajuts a l'habitatge de lloguer d'aquest 2018 ha rebut 1.143 sol·licituds per part del ciutadans del país, de les quals el 79%, és a dir 906, han estat favorables, per les 237 que s'han denegat. El 79% de peticions concedides representa gairebé deu punts més en percentatge que les de fa un any. Llavors se'n van concedir 872, segons dades facilitades pel Govern (tot i rebre més demandes: 1.282). Vist en perspectiva, l'evolució de les ajudes donades pel Govern al lloguer des del 2010 presenta una tendència a l'alça, que coincidieix amb l'augment amb els anys de la problemàtica dels preus elevats del mercat immobiliari. En xifres, el 2010 el Govern va rebre 861 sol·licituds. Així mateix, també hi ha inicidit el fet que s'han anat flexibilitzant els requisits per poder-hi accedir. Per exemple, en aquesta convocatòria del 2018 s'ha inclòs com a novetat que les persones que tenen deutes amb l'administració poden igualment optar als ajuts.

Fent una anàlisi més detallada de les més de 1.140 sol·licituds rebudes per part de l'executiu, la majoria provenen de ciutadans que resideixen a Andorra la Vella, concretament 456, el que representa un 40%, seguit d'Escaldes-Engordany, amb 226, un 20%. Un fet que coincideix amb el més important volum de població que tenen les dues parròquies en relació a la resta. En canvi, d'Ordino només s'han rebut peticions de 30 persones (la menys nombrosa en aquest sentit).

Detallant les demandes per nacionalitats, són els espanyols qui sol·liciten més aquestes ajudes. Ho van fer 379 espanyols, el 33% del total, tot i que seguits de prop pels andorrans, amb 341 i el 30% del total. Els portuguesos, amb un 23%, ocupen la tercera posició.

Finalment, i analitzant-ho per col·lectius, el perfil més majoritari és el d'una família monoparental: 237 persones, un 26% del total (en aquest cas parlem de sol·licituds concedides). Les persones grans, amb 175 sol·licituds concedides (19%), i els joves, 67 (8%), els segueixen però ja una mica més allunyats.

Totes aquestes ajudes favorables sumen en total 1,6 milions d'euros, pels 1,3 de l'any passat. L'any que se'n van donar més va ser el 2016, amb gairebé 2,5 milions, però llavors la convocatòria es va perllongar dos trimestres més de l'habitual.

Superar el barem econòmic, principal motiu de denegació

El 21% de les demandes d'ajut al lloguer han estat denegades aquest 2018. El motiu principal és superar el barem d'ingressos o patrimonial. Ha estat el motiu principal en un 61% dels casos. Li segueix no haver presentat tota la documentació requerida (un 10% del total), i tenir una residència inferior als cinc anys (un 8%).