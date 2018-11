El futur de les agències de notícies passa per la internacionalització dels continguts, la creació de nous productes i serveis informatius i la innovació tecnològica. Així es desprèn de la primera part de l'informe 'El futur de les agències de notícies a Europa', realitzat per la London School of Economics i l'Institut Reuters de la Universitat d'Oxford.

L'informe s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de l'escenari local, nacional i internacional de la informació, així com indicadors, casos pràctics i altres elements relacionats amb l'activitat de les empreses públiques i privades membres de l'Aliança Europea d'Agències de Notícies (EANA), de la qual en forma part l'Agència de Notícies Andorrana (ANA).

L’estudi, presentat aquesta setmana a Bucarest (Romania), destaca que el concepte d'agència de notícies ha evolucionat del teletip cap a la ciberfactoria, igual que han evolucionat les regles de joc en l'àmbit de la informació. Terhi Rantanen, coordinadora de l'estudi, ha explicat que els conceptes de nacional i internacional entesos en sentit clàssic ja no funcionen. Actualment tot està connectat, i els mercats de la informació són vasos comunicants ja sigui per llengua, per geografia o senzillament per continguts. Rantanen ha afegit que el futur de les agències, igual que el dels mitjans, és impredictible, per això cal estar preparats i anticipar-se “per fer front a l'inimaginable”, ha dit.

En aquest sentit, el treball posa de manifest que actualment només el 40% dels ingressos de les agències provenen de la producció de notícies de l'agenda informativa, mentre que la resta prové d'altres serveis com solucions tecnològiques o continguts a la carta. L'estudi ressalta que hi ha nombrosos productes de futur que garanteixen l'èxit i el sentit de les agències de notícies. Alguns exemples: pàgines llestes per a la seva edició, llistats i dossiers d'indicadors o serveis de relacions públiques a través de la informació. Tot plegat, conclou l'informe, amb un manifest sentit de servei públic.