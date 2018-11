Fins a 161 persones han pres part el primer trimestre de l’any en els cursos que el Govern ofereix, en el marc del catàleg de formacions ocupacionals, a persones que estan inscrites al Servei d’Ocupació. En total, en aquest període de l’any s’han ofert quinze cursos de diferents temàtiques i el que ha tingut una millor acollida ha estat el que abordava habilitats de secretariat de direcció, amb 17 participants. Cal destacar que aquest mes d’abril s’ha obert un nou trimestre de formacions, entre les quals destaquen novetats com la d’agent comercial, vigilant de seguretat o auxiliar de magatzem.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades pel ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, per darrere del curs de secretariat els que han tingut més bona acollida en aquest primer trimestre del 2018 han estat els que tenen a veure amb les llengües. Així, el curs bàsic de llengua anglesa per a personal de comerç i hoteleria ha tingut catorze inscrits; tretze el de nivell mitjà de llengua francesa per a personal de comerç, mentre que els cursos de francès bàsic per a personal de comerç i hoteleria i el de llengua anglesa per a personal d’atenció al públic han tingut onze participants, respectivament. També hi ha hagut una dotzena de participants a la formació de comptabilitat bàsica.

Les xifres assolides aquest primer trimestre de l’any se situen per sota dels 183 participants que van prendre part en setze cursos durant el 2016, però per sobre de les xifres assolides el 2015 i el 2017. D’aquesta manera, el 2015 entre els mesos de gener i març es van oferir catorze cursos en els quals van participar 133 persones. El 2017, la participació va ser de 118 persones en onze cursos. En les diferents edicions, es pot comprovar també que són els cursos de llengües o els d’informàtica bàsica els que tenen una millor acollida.

Les formacions ofertes s’agrupen en diferents temàtiques per desenvolupar diverses competències, com ara les professionalitzadores, les transversals, les idiomàtiques o les digitals. D’aquesta manera, en el primer apartat, durant el primer trimestre d’aquest any 2018 s’han ofert cursos en línia de manipuladors d’aliments, de comptabilitat bàsica i el de secretariat. Quant a les competències transversals, hi ha hagut formacions sobre riscos naturals i primers auxilis. En llengües l'oferta ha consistit en quatre formacions per al coneixement del francès i l’anglès i quant a competències digitals, s’ha tractat el full de càlcul i el tractament de textos.

D'altra banda, aquest mes d’abril s’ha posat en marxa un nou trimestre de formacions en el marc del catàleg de formacions ocupacionals per a inscrits al Servei d’Ocupació, que s’allargaran fins al mes de juny. En el cas del curs bàsic d’agent comercials els objectius són que els participants puguin conèixer les funcions d’un agent comercial, com promoure, negociar o concretar operacions mercantils, o saber quina és la documentació relativa a l’activitat comercial; pel que fa al curs de vigilant de seguretat privada, s’abordaran els mètodes d’actuació i les funcions relacionades amb el lloc de treball i com fer les tasques de vigilant. A l’últim i pel que fa a la formació sobre auxiliar de magatzem, es tractaran, entre altres qüestions, els processos de recepció, emmagatzematge, control d’estocs i expedició de mercaderies; les normes de seguretat o com fer un seguiment correcte dels proveïdors.