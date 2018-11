Pyrénées és una gran empresa amb diverses branques. Com s'organitza la representació sindical'

A grans magatzems Pyrénées en total hi ha més de 500 persones. El tema de delegats va per diversos centres. Aquí a Pyrénées hi ha Pyrénées distribució i Pyrénées SA. Nosaltres som Pyrénées distribució i agafem tot el que és la part de vendes, el tema administratiu de compres, restauració i alimentació. Més de la meitat dels empleats. Seran quasi 300 persones.

És una empresa que es preocupa molt pel seu personal amb el nombre d'hores de formació i, sobretot, per una cosa que sovint passa desapercebuda i és el nombre d’empleats que es jubilen després de molts anys treballant a l’empresa…

Hi ha molta gent que porta molts anys a l’empresa, com ara trenta, i que es jubila aquí. Estan contents i continuen aquí. Recursos humans es preocupa molt per la formació del personal tant a nivell tècnic, de coneixement de producte i del contacte amb les marques. Venen aquí i fan elles la formació però sempre amb la supervisió de recursos humans i ells es dediquen al tema de formació i d'atenció al client, tot el que fa falta en la teva àrea de treball.

En un país com Andorra amb poca tradició sindical com es pot dur a terme la tasca de delegat'

Nosaltres vam ser els primers. Portem ja ben bé set anys des que vam ser elegits. Eren quatre legalment. Però com que la llei que ho havia de canviar no sortia ho vam anar allargant. Des de la direcció ens vam demanar si voliem continuar mentre que ningú volgués fer eleccions. Ens hem quedat. Estem a gust, és una feina que ens agrada fer i és molt interessant. Estem contents.

Quants delegats soú

En aquests moments som dos. Hi havia dues noies més però ho van deixar.

De tota manera quan s'aprovi la llei que està a tràmit parlamentàri el número de delegats quedarà regulat en funció del número d'empleats de l'empresa.

Aquí crec que seran set o nou.

En què consisteix la seva feina com a delegat'

Nosaltres de tant en tant ens reunim amb un representant de l'empresa que està vinculat amb recursos humans, i també moltes vegades amb el director de recursos humans. Segons el tema que s'hagi de parlar també ens podem reunir amb el director de vendes o amb el director de grans magatzems Pyrénées. Aquestes reunions no les tenim marcades en un calendari, simplement ens trobem quan hi ha diversos temes a tractar. Cada dos o tres mesos fem una reunió.

Esteu satisfets de la resposta que es dona a les vostres demandes'.

Sí. Estem bastant satisfets. Esta claríssim que no es pot aconseguir tot el que demanen i volem però estem satisfets de la resposta que sempre hem tingut de la part de Pyrénées. En aquests set anys hem aconseguit molt i més sabent el què passa en altres empreses del país. Hem aconseguit moltes coses aquí.

Teniu previst fer eleccions aviat'

Es faran eleccions el mes de maig de delegats de personal i entraran quatre persones més fins que s'aprovi la nova llei i puguin ser set.

Es tornarà a presentar'

No. Penso que ja he complert la meva etapa i que cal deixar pas a persones amb idees noves.