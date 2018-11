El comú d'Encamp està convençut que la parròquia serà un referent de turisme esportiu i actiu. El mes que ve, el comú presentarà dotze rutes de muntanya, per fer a peu, i de diverses dificultats (fàcil, mitjana i difícil). Els recorreguts estan pensats, sobretot, per als visitants, els quals es podran descarregar una app per seguir la ruta. Abans de començar la sortida, els usuaris podran veure un vídeo de la ruta, i el trajecte estarà marcat mitjançant el sistema 'bluetooth', sense gastar dades mòbils. L'app guiarà la persona que camina i l'informarà quanta gent hi ha passat i quant temps hi ha invertit, segons ha avançat el conseller d'Esports encampadà, Xavier Fernández.

Les rutes s'inclouen en l'estratègia de turisme esportiu de la parròquia, que comprèn un amplíssim calendari d'estades, tornejos i esdeveniments que tenen lloc a les instal·lacions de la parròquia: Prada de Moles, els centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa, pistes de tennis i de pàdel, la galeria de tir amb arc, els camps de futbol al carrer (que es renovaran), i un Bike Trial que s'inaugurarà al maig al Prat Gran. Aquest cap de setmana, les pistes de bàsquet del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp acullen una part de la competició TIM Andorra, un multitudinari torneig de bàsquet per a joves de 9 a 16 anys.

El conseller ha assegurat que cada vegada hi ha més privats i clubs que s'interessen en les instal·lacions esportives de la parròquia, i que en marxen molt satisfets. Un dels clubs que utilitza habitualment els centres esportius d'Encamp és el Futbol Club Barcelona, amb les seccions d'handbol, futbol sala i bàsquet, que es desplacen a Encamp per fer la pretemporada i donen prestigi a les pistes.

Des de principi d'any, Encamp ha acollit esdeveniments esportius com el 25è Míting de natació, un campus de waterpolo i la primera de les tres competicions anuals de tir amb arc. En els pròxims mesos, per les instal·lacions d'Encamp i del Pas passaran: un open de Kung Fu; el torneig que organitza el Futbol Club Encamp, amb equips destacats de la Lliga espanyola, en diverses categories; un seminari de kàrate; el TIM vòlei; la Travessa d'Encamp, ja consolidada, que tindrà lloc el 25 de juny; una estada del Club de Gimnàstica Sant Andreu; el MIC de futbol; el campus de tecnificació; el Campus Nike de bàsquet; el primer Campus de natació sincronitzada de Laura Amorós; la tercera edició de l'Spartan Race, que ja porta més de 2.500 inscrits; handbol; estades privades; la quarta edició de la Purito, als Cortals d'Encamp, i moltes competicions populars. Encamp també és la parròquia que més llicències de pesca turística ven. A més, al Pas de la Casa s'hi entrenen privadament molts esportistes, que aprofiten l'altura i la pressió atmosfèrica per millorar. Quan el Govern posi en marxa el Centre d'Alt Rendiment a Sud Ràdio, també beneficiarà la parròquia.

“Cada vegada organitzem més activitats, i hi ha més gent que vol visitar les instal·lacions, i si les usen i en surten contents, l'èxit està assegurat per a l'any següent”, ha puntualitzat Fernández. “Això t'encoratja a seguir treballant, potser arribarem al límit de la nostra capacitat, però també vol potenciar cada vegada més altres temporades de l'any”.

El conseller d'Esports també ha revelat que el comú prepara “un cicle de conferències enfocades al turisme esportiu, amb ponents destacats que parlaran de motivació esportiva, nutrició, esforç, etcètera”. En total, seran set o vuit conferències, a raó d'una per mes.