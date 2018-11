El Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà, els pròxims 1 i 2 de juny, el 13è Congrés de la Societat Catalana d'Anatomia Patològica. Hi participaran els patòlegs més internacionals de l'estat veí, amb catedràtics com Elias Campo, director de Recerca de l'hospital Clínic de Barcelona; Matias Guiu, de l'hospital de Bellvitge i Arnau de Vilanova; Aurelio Ariza, de l'hospital Germans Trias i Pujol i secretari de la Societat Europea de Patologia; Santiago Ramón y Cajal, de la Vall d'Hebron; i Antonio López-Beltran, del Centre Clínic Champalimaud de Lisboa. També hi prendrà part el president de la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica, Jose Palacios, i el president de l'entitat catalana, Jaume Ordi.

Feia més de 10 anys que la Societat Catalana d'Anatomia Patològica no visitava Andorra, i l'elecció del Principat s'emmarca en el context d'una voluntat institucional d'enfortir les relacions entre la sanitat catalana i l'andorrana, i particularment en l'àmbit de la patologia. Per aquest motiu, han volgut implicar-hi les institucions andorranes i comptaran també amb la participació de patòlegs i clínics del país, com Santiago Albiol, Pere Jordi o Francesc Cobo.

La inauguració de les jornades anirà a càrrec del ministre de Salut, Carles Àlvarez; la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; el director del SAAS, Josep-Maria Piqué; la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques d'Andorra, Àngels Mach, i el president de la SCAP, Jaume Ordi. Durant els dos dies es parlarà de medicina personalitzada de precisió en pulmons, còlon i limfomes; el paper de la immuno-oncologia en el tractament de les neoplàsies, patòlegs experimentats parlaran de com han evolucionat els diagnòstics, i Alfonso Valencia, de l'Institute of Research in Biomedicine, parlarà sobre com serà la patologia del futur.

Els principals organitzadors del congrés són Jaume Ordi, professor titular d’Anatomia Patològica de l’hospital Clínic de Barcelona i que acaba de rebre 5 milions de dòlars per al seu projecte de recerca de part de la Fundació de Bill i Melinda Gates, i Immaculada Ribera, presidenta del comitè organitzador local i metge especialista en Anatomia Patològica de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.